Diese Korrektur nach unten folgt auf Bedenken potenzieller Investoren bezüglich der Struktur der Fondsgesellschaft, der Geschwindigkeit der Kapitalanlage und der Auswahl der Investoren. Laut Bloomberg zog die Baupost Group des Investors Seth Klarman ihre geplante Investition von 150 Millionen US-Dollar zurück, was die Position des Fonds weiter schwächte.

Die Preisfestsetzung ist für den 5. August angesetzt, nachdem der Antrag von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC genehmigt wurde. Am Tag darauf soll dann das Unternehmen unter dem Symbol "PSUS" an der New York Stock Exchange den Handel aufnehmen. Die IPO-Verzögerung und die Rücknahme der Unterstützung durch Baupost haben das Vertrauen in das Vorhaben allerdings beeinträchtigt.

Ackman ist ein Investor mit einer großen Fangemeinde in den sozialen Medien und eines der bekanntesten Gesichter der Hedgefonds-Branche. Er nutzt seinen Account auf X häufig, um sich zu einer Vielzahl von Themen zu äußern und Einfluss zu nehmen. So hat er auch seine Unterstützung für Donald Trump bei den bevorstehenden Wahlen angekündigt.

Ackman, bekannt für sein öffentliches Profil und seine aggressive Investitionsstrategie, zielt darauf ab, durch den Fonds in 12 bis 15 großkapitalisierte, unterbewertete Unternehmen in Nordamerika zu investieren, die einen freien Cashflow generieren und mit Investmentgrade bewertet sind.

Der Start des Fonds unter diesen gedämpften Erwartungen wird von Investoren und Analysten genau beobachtet werden, da er Aufschluss darüber geben könnte, wie groß das Vertrauen in Ackmans jüngste Unternehmung tatsächlich ist.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

