Damit wurde der ohnehin schon große Erwartungsdruck auf AMD , dessen Aktie sich gegenüber den Rekordhochs im März inzwischen um über 40 Prozent verbilligt hat, noch größer. Kann der von CEO Lisa Su angeführte Halbleiterkonzern dem KI-Trade neues Leben einhauchen? Angesichts der am Dienstagabend vorgelegten Quartalszahlen sieht es danach aus!

Hinter den Anlegern von Technologie- und Halbleiteraktien liegt mit dem Dienstag ein weiterer, schwerer Handelstag. Sah es in den vergangenen Tagen danach aus, als könnten die Käufer dem Abverkauf von Chip-Werten etwas entgegensetzen, fielen die Kurse innerhalb der Branche am Dienstag, angeführt von Nvidia mit Verlusten von zeitweise über 6 Prozent, erneut.

Umsatz- und Gewinnprognose übertroffen

Die Erlöse legten in den vergangenen drei Monaten auf 5,84 Milliarden US-Dollar zu. Das entspricht gegenüber dem Vorjahresergebnis einem Anstieg um 9 Prozent und konnte die Erwartungen der Analysten um 120 Millionen US-Dollar schlagen.

Daraus erzielte das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 0,69 US-Dollar je Anteilsschein, eine Verbesserung um 19 Prozent gegenüber dem Ergebnis von 0,58 US-Dollar im vergangenen Jahr. Die Konsensschätzung konnte hier um einen Cent geschlagen werden.

Insgesamt verzeichnete AMD einen bereinigten Gewinn in Höhe von 1,13 Milliarden US-Dollar. Ohne Bereinigungen lag der auf die Anteilseigener entfallende Nettoertrag bei 265 Millionen US-Dollar, was 0,16 US-Dollar je Aktie entspricht.

Datencenter-Erlöse mehr als verdoppelt

Getragen wurde der Umsatzanstieg vom Geschäft mit Halbleitern für Datenzentren, darunter auch den KI-Produkten des Unternehmens. Hier legten die Erlöse gegenüber dem Vorjahr um beeindruckende 115 Prozent auf 2,8 Milliarden US-Dollar zu.

Das Umsatzwachstum von 49 Prozent im CPU-Geschäft ist ein weiterer Beleg für die sich erholende Nachfrage auf dem PC-Markt und könnte ein Zeichen auch für ein starkes Quartalsergebnis von Konkurrent Intel sein.

Den Rückwärtsgang legte AMD allerdings im Geschäft mit Grafikkarten für Gaming-Anwendungen sowie eingebetteten Halbleitern ein. Hier fielen die Erlöse um 59 bzw. 41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Prognose deutet Wachstumsbeschleunigung an

Für das kommende Quartal stellt der Halbleiterkonzern ein Umsatzergebnis in Höhe von 6,7 Milliarden US-Dollar (± 300 Millionen US-Dollar) in Aussicht. Das entspräche gegenüber dem Vorjahr einem Plus von knapp 16 Prozent und würde auf eine Wachstumsbeschleunigung hindeuten.

Analysten hatten eine Prognose in Höhe von 6,61 Milliarden US-Dollar erwartet. Die bereinigte Bruttomarge soll sich auf 53,5 Prozent belaufen. Das entspricht dem aktuellen Wert.

Aktie mit starkem Rebound

In der US-Nachbörse zeigen sich Anleger erleichtert darüber, dass AMD nach zwei verpatzten Quartalen einen zufriedenstellenden Ergebnisbericht vorlegen konnte. Die Aktie klettert nach 5,3 Millionen gehandelten Stücken um rund 5 Prozent (Stand: 23:00 Uhr MESZ). Zuvor hatte sie im regulären Handel rund ein Prozent an Wert verloren.

Die Begeisterung über das gelungene Zahlenwerk greift auf die gesamte Branche über. Der Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor legt im erweiterten Handel um rund 1,1 Prozent zu. Die Papiere der Rivalen Nvidia und Intel gewinnen 2,2 bzw. 1,0 Prozent.

Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor, der einen Großteil der von AMD entwickelten Halbleiter fertigt, steigert sich um rund 0,2 Prozent. Getrübt wird die Freude aber durch das Ergebnis von Microsoft. Hier hatten sich Anleger ein höheres Cloud-Wachstum erhofft.

Fazit: Vorsicht ist weiter angebracht

Die technisch stark angeschlagene Aktie war auf einen guten Ergebnisbericht angewiesen, den konnte AMD liefern. Damit dürften sich die Sorgen gegenüber der Branche nach einer Reihe schwacher Zahlen für kurze Zeit entspannen, ehe sich am Donnerstagabend Intel zu Wort melden wird.

Wenngleich am Mittwoch mit steigenden Kursen zu rechnen ist, sollten sich Anleger mittelfristig nicht zu viel von der Aktie erhoffen, deren Bewertung auch unter Berücksichtigung der aktuellen Zahlen hoch ist.

Für 2024 wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 40 erwartet, das liegt 60 Prozent über dem Branchenmittel und verdeutlicht den hohen Bewertungsaufschlag von Aktien, die mit Künstlicher Intelligenz assoziiert sind. Sollten sich hier nach den Zahlen von Alphabet und Microsoft weitere Schwächen offenbaren, könnte der Abwärtstrend der Aktie schon bald wieder aufgenommen werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion