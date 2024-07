In der Gastronomiebranche herrscht aktuell Krisenstimmung. Hohe Inputkosten, vor allem für Gehälter und im Einkauf, zwingen viele Restaurants und Franchise-Ketten zu Preiserhöhungen. Das allerdings vergrault Kunden und sorgt für ausbleibende Erlöse.

Selbst Fast-Food-Gigant McDonald's hat sich dieser Entwicklung nicht entziehen können, wie der am Montag vorgelegte Geschäftsbericht gezeigt hat. Die Erlöse blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert, flächenbereinigt sank der Umsatz sogar.

Besser gelaufen ist es für Sysco, den weltweit größten Zulieferer in der Systemgastronomie. Da beide Aktien als Dividendenaristokraten mit Erhöhungen von 25 Jahren oder mehr infolge gelten, stellt sich die Frage: Ist Sysco inzwischen der bessere Dividendenaristokrat?

Sysco kann Umsatz weiter steigern

Dessen Erlöse kletterten in den vergangenen drei Monaten in einem schwierigen Umfeld um 4,2 Prozent auf 20,56 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Analystenschätzungen um 50 Millionen US-Dollar überboten werden.

Angetrieben wurde das Wachstum vor allem durch eine erhöhte Nachfrage auf dem US-amerikanischen Heimatmarkt. Das zeigt: Zwar mögen einzelne Restaurantketten mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, insgesamt zeigt der Branchentrend aber weiter nach oben.

Auch der Gewinn legt zu

Der bereinigte Gewinn belief sich auf 1,39 US-Dollar je Anteilsschein. Das lag um einen Cent über der Marktprognose. Im Jahr zuvor hatte Sysco 1,34 US-Dollar erzielt und konnte sich demnach um 5 Cent pro Aktie steigern.

Insgesamt belief sich der EBIDTA-Gewinn bereinigt auf 1,3 Milliarden US-Dollar, was um 5,4 Prozent über dem Vorjahreswert liegt. Daraus wurde ein Nettogewinn in Höhe von 693 Millionen US-Dollar erzielt, ein Anstieg von 1,5 Prozent. Nach standardisierter Rechnungslegung (GAAP) lag der Nettoertrag bei 612 Millionen US-Dollar.

Management bekräftigt langfristige Prognose

Der Finanzchef des Unternehmens, Kenny Cheung, zeigte sich zufrieden und bekräftigte die Langfristprognose. Der zufolge sollen in den kommenden Jahren Umsatzsteigerungen von bis 4 bis 6 Prozent und ein Gewinnwachstum von 6 bis 8 Prozent erzielt werden. Der angestrebte Shareholder-Return liegt bei 9 bis 11 Prozent.

Aktie nach Zahlen gefragt

Anleger brauchten einige Zeit, um mit den von Sysco vorgelegten Zahlen warm zu werden. Nachdem die Aktie am Dienstagnachmittag schwach eröffnete, griffen Investoren zu und kauften das Papier rasch über 3 Prozent ins Plus.

Gegenüber dem Jahreswechsel (+1 Prozent) und auch dem Stand vor einem Jahr (-4 Prozent) tritt die Aktie aber auf der Stelle – und schneidet damit aber dennoch besser als McDonald's ab. Hier steht seit dem Jahreswechsel ein Minus von über 11 Prozent zu Buche.

Sysco bietet mehr Dividende zu einem besseren Preis

Trotz der unterschiedlichen Kursentwicklung hat Sysco McDonald's bei der Dividendenrendite inzwischen überholt. Während McDonald's seinen Anlegern 2,56 Prozent bietet, liegt die Ausschüttungsrendite von Sysco bei 2,74 Prozent.

Für die Aktie von Sysco spricht außerdem die derzeit günstige Bewertung: Das Unternehmen ist mit dem 17,1-fachen der in diesem Geschäftsjahr erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt um ein Drittel unter dem historischen Bewertungsmittel von 25.

Zum Vergleich handelt McDonald's mit dem 22-fachen der für 2024 prognostizierten Gewinne. Das liegt um etwa 20 Prozent unter dem Bewertungsdurchschnitt. Damit ist Sysco nicht nur günstiger, sondern verfügt auch über das größere Nachholpotenzial.

Fazit: Attraktiv bewerteter Dividendenaristokrat

Zwar schneidet McDonald's bei der in den vergangenen 10 Jahren erzielten Gesamtperformance mit 256 Prozent deutlich besser ab als Sysco, das auf 167 Prozent kommt. Dafür erhalten Anleger in der Aktie von Sysco derzeit aber deutlich mehr für ihr Geld.

Wer als Anleger an einem Investment in einen defensiven Dividendenaristokraten interessiert ist, sollte daher der Aktie von Sysco den Vorzug geben. Aus einer Value-Perspektive ist das eine der in der Gastronomiebranche derzeit aussichtsreichsten Aktien.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion