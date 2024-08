1 Wachstumsmarkt mit 83.260.000.000.000 USD-Potenzial

Zwar wächst der Markt bereits seit vielen Jahren überdurchschnittlich , doch sein volles Potenzial hat er noch immer nicht erreicht. So rechnet Grand View Research zwischen 2024 und 2030 mit einer annualisierten Wachstumsrate von 18,9 Prozent. Geht das Beratungsunternehmen für 2024 von einem Marktvolumen in Höhe von 29,46 Billionen US-Dollar aus, soll es bis 2030 auf bis zu 83,26 Billionen US-Dollar steigen.

Viele neue Trends wie künstliche Intelligenz, 5G oder E-Mobilität sind noch immer sehr jung, und niemand weiß genau, wie lange sie in dieser Form bestehen bleiben. Doch ein Sektor ist bereits Jahrtausende alt und besitzt auch zukünftig großes Potenzial. Es ist der Handel, der den Menschen den Vorteil der Verfügbarkeit von Gütern, die sonst nur in fernen Regionen erhältlich sind, brachte. Auch heute noch ist eine Welt ohne Handel undenkbar. Seit Einführung des Internets blüht er durch den Onlinehandel (E-Commerce) noch einmal deutlich stärker auf.

Dabei könnte Asien mit Wachstumsraten von jährlich 20,2 Prozent Asien den größten Sprung vollziehen. Aber auch in Europa und in Nordamerika gehen die Schätzungen von annualisierten Zuwächsen von 19,4 Prozent beziehungsweise 16,9 Prozent aus. Mittlerweile sind fast alle Güter online handelbar und zumeist auch günstiger als im stationären Einzelhandel. Dieser Wettbewerbsvorteil treibt das weitere Wachstum an, während Kaufhäuser wie Galeria Kaufhof eher einen schweren Stand haben.

E-Commerce-Aktien

Fast jedes größere Handelsunternehmen besitzt mittlerweile einen eigenen Onlinehandel. Doch oftmals sind für Konsumenten allein der Produktpreis und die Händlerbekanntheit entscheidend.

PDD Holdings

So blühen aktuell beispielsweise die Aktien der chinesischen PDD Holdings, die für den Onlinemarktplatz Temu bekannt ist, auf. Lag der Unternehmensumsatz 2017 noch bei 258 Millionen US-Dollar, waren es 2023 bereits 34.952 Millionen US-Dollar. In den vergangenen drei Jahren (2021 bis 2023) war der Konzern zudem profitabel und erwirtschaftete 2023 einen Gewinn von 8.472 Millionen US-Dollar, was einer Gewinnmarge von 24,2 Prozent entspricht. Nach Umsatz liegt das Unternehmen aktuell weltweit auf Platz vier der größten Onlinehändler.

Weitere wichtige Vertreter im asiatischen Raum sind Alibaba, JD.com, Meituan und Coupang, die jedoch zum Teil noch keine kontinuierliche Gewinnentwicklung aufweisen.

Amazon

Amazon dominiert weiterhin in den USA und in Europa den Markt. Für die Aktie ist ebenfalls die starke Konzernmarktstellung im Cloudgeschäft vorteilhaft. Sie trägt zu einer Gewinnverstetigung und zu höheren Gewinnmargen bei. Trotz eines harten Wettbewerbs geht EMarketer bei Amazon auch im Jahr 2024 von einem weiteren Gewinn von Marktanteilen auf 40,9 Prozent im US-E-Commerce aus.

Doch auch Walmart investiert kräftig in den Onlinehandel und steigert damit kontinuierlich seinen Umsatz.

MercadoLibre

Dieses E-Commerce-Unternehmen dominiert in Südamerika das Geschehen und besitzt neben der Onlinehandelsplattform auch eigene Zahlungsdienste. Nach operativem Ergebnis gehört MercadoLibre mittlerweile zu den bedeutendsten E-Commerce-Konzernen der Welt. Lag der Umsatz 2014 noch bei 556 Millionen US-Dollar, waren es 2023 bereits 14.473 Millionen US-Dollar. 2023 erreichte der Gewinn 987 Millionen US-Dollar.

Für Investoren sehr interessant ist darüber hinaus der Online-Autohändler Copart, der kontinuierlich wächst und äußerst profitabel ist. Weitere wichtige Vertreter finden Sie hier.

E-Commerce-ETFs

Das Investmentuniversum an E-Commerce-ETFs ist begrenzt.

Eine Möglichkeit stellt der L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF dar, der neben den wichtigsten Onlinehandels- auch in die bedeutendsten E-Commerce-Logistikunternehmen investiert. Er wurde im Januar 2018 in Irland aufgelegt, hält derzeit 43 Aktien, in die 114 Millionen Euro (30.07.2024) investiert sind, thesauriert seine Erträge und besitzt eine jährliche Gesamtkostenquote von 0,49 Prozent.

Darüber hinaus investiert der Global X E-commerce UCITS ETF aktuell in 38 Unternehmen aus dem E-Commerce-Sektor. Er wurde im November 2021 aufgelegt, thesauriert seine Erträge und kostet jährlich 0,50 Prozent des investierten Betrages. Aktuell besitzt er noch eine geringe Fondsgröße von nur einer Million Euro (30.07.2024), wodurch die Möglichkeit einer Fondsauflösung besteht. Bei Erreichen neuer Hochs sind aber auch schnell stärkere Zuflüsse und ein höheres Volumen möglich.

Der HANetf EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF investiert zwar ebenfalls in Onlinehandelsunternehmen aus den Schwellenländern, aber zusätzlich auch in zahlreiche Internetkonzerne, sodass er den Sektor nur zum Teil repräsentiert.

Fazit E-Commerce

Der Onlinehandel gewinnt weltweit weiterhin an Bedeutung und Marktanteile hinzu. Davon profitieren vor allem marktführende und profitable Unternehmen, deren Vormacht jedoch meist auf einzelne Kontinente beschränkt ist. Somit empfiehlt sich eine Streuung, die auch über Indexfonds (ETFs) möglich ist.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte