KI-Hoffnung bei Palantir & Super Micro Computer, Deadpool-Boost für Disney?

Die Aktie von Palantir blickt auf ein bislang starkes Börsenjahr zurück, seit dem Jahreswechsel haben sich die Anteile um über 50 Prozent verteuert. Der in den vergangenen Wochen starke Ausverkauf bei Tech-Werten ist hier deutlich überschaubarer ausgefallen.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Caterpillar Inc!

Begleitet wurde der steile Kursanstieg durch operative Verbesserungen. Lange stand Palantir aufgrund hoher Aktienvergütungen und einem negativen Ertrag in der Kritik, inzwischen gelingt des Datenauswertungsspezialisten aber zunehmend besser, auch ohne Bereinigungen einen Nettogewinn zu erzielen. Ein Anhalten dieses Kurses dürften Anleger für eine ansprechende Kursreaktion der Aktie voraussetzen.

Die an das Unternehmen gestellten Erwartungen sind ein Umsatzergebnis in Höhe von 652,4 Millionen US-Dollar sowie ein bereinigter Gewinn von 0,08 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahr lagen die Erlöse bei 533 Millionen US-Dollar, der Gewinn bei 0,05 US-Dollar. Palantir dürfte sich also erneut deutlich gesteigert haben.

Eine deutliche Mehrheit der Händler am Optionsmarkt ist überzeugt davon, dass sich das Unternehmen im erwarteten Maß steigern konnte und davon profitieren wird. Für die Aktie ist eine Kursbewegung von 13,6 Prozent eingepreist, wobei die Call-Quote bei 58,3 Prozent liegt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass nur 41,7 Prozent der Optionshändler fallende Kurse erwartet.

Dienstag, 06. August: Caterpillar

Viele Anleger hatten den Baumaschinen- und Großgerätehersteller zum Beginn des Zinserhöhungszyklus der Fed abgeschrieben. In Erwartung einer schwächeren Baukonjunktur, nachlassender Dynamik auf dem Häusermarkt und einer stagnierenden Rohstoffnachfrage kehrten viele Investoren der Aktie den Rücken.

Ihre Rechnung haben Anleger aber ohne die bislang robuste US-Wirtschaft, angetrieben auch durch staatliche Investitionen, sowie den Rohstoffboom gemacht. Gegenüber ihrem Bärenmarkttief im Oktober 2022 haben sich die Anteile des Dow-Jones-Schwergewichtes daher mehr als verdoppeln können.

Anders als vielen anderen Unternehmen sind die kräftigen Kursgewinne dabei nicht nur das Ergebnis der sogenannten Multiple Expansion, also der Ausdehnung der Bewertungskennziffern, sondern die Folge einer anhaltend guten Geschäftsentwicklung. Die Gewinne sind in den vergangenen Quartalen konstant gestiegen – und dass trotz einer Verlangsamung beim Umsatzwachstum.

Dieses Kunststück könnte Caterpillar am Dienstag erneut gelingen. Zwar wird mit 16,7 Milliarden US-Dollar ein Umsatzergebnis 600 Millionen US-Dollar unter dem Vorjahresniveau erwartet, der Gewinn soll sich mit 5,54 US-Dollar aber auf demselben Niveau bewegen, da das Unternehmen weitere Effizienz- und Margenverbesserungen anstrebt.

Gelingt es Caterpillar, die Erwartungen zu übertreffen, könnte das Papier vor einer Rallye stehen, denn derzeit liegt die Bewertung der Aktie je nach Kennziffer zwischen 12 und 20 Prozent unter dem Mittel der vergangenen fünf Jahre.

Nach der Konjunkturunsicherheit der vergangengen Tage ist die Nervosität gegenüber den Quartalszahlen spürbar, die eingepreiste Kursreaktion von 6,2 Prozent liegt deutlich über dem für die Caterpillar-Aktie üblichen Mittel. 62,4 Prozent aller am kommenden Freitag verfallenden Optionskontrakte liegen auf der Put-Seite, Händler sichern sich also mehrheitlich gegegen sinkende Kurse ab.

Dienstag, 06. August: Super Micro Computer

Die Quartalszahlen des Ausrüsters von Daten- und Rechenzentren Super Micro Computer dürften Aufschluss auch über die Geschäfte von KI-Überflieger Nvidia liefern. Gute Nachrichten sind hier dringend benötigt, denn KI-Trade hat in den vergangenen Wochen massiv an Glanz verloren.

Zwar haben Unternehmen wie Amazon, Meta Platforms und Microsoft bekräftigt, weiter in den Ausbau ihrer KI-Infrastruktur investieren zu wollen, gleichzeitig ließen sie Hinweise darauf vermissen, dass KI-Anwendungen tatsächlich auch zeitnah monetarisiert werden können und zu einem spürbaren Anstieg der Erträge führen. Insbesondere beim Cloud-Wachstum haben Amazon und Microsoft enttäuscht.

Bleiben die Monetarisierungsschwierigkeiten bestehen, dürften die Investitionen bald zurückgefahren werden. Die hohen Bewertungen in der Branche dürften dann wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Für den Moment könnte eine unverändert starke Nachfrage nach KI-Halbleitern und -Servern die Bewertungsniveaus aber auf einem hohen Niveau stabilisieren.

Hierfür muss Super Micro Computer aber zwingend die Erwartungen der Analysten schlagen und eine starke Guidance vorlegen. Am Markt erwartet ist ein Umsatz in Höhe von 5,3 Milliarden US-Dollar, das wäre gegenüber dem Vorjahresquartal ein spektakulärer Anstieg von 143 Prozent. Der daraus erzielte Gewinn pro Aktie soll bei 8,22 US-Dollar liegen, ein Ergebnis 134 Prozent über dem Ergebnis im Vergleichszeitraum.

Ungeachtet der Schwierigkeiten sowohl am Gesamtmarkt als auch bei Technologiewerten im Besonderen ist eine Mehrheit der Teilnehmenden am Optionsmarkt mit einem Call-Anteil von 60,3 Prozent unverändert zuversichtlich für eine positive Kursreaktion der Aktie. Für die muss derzeit mit einer Bewegung von 13,8 Prozent gerechnet werden.

Mittwoch, 07. August: Walt Disney

Dem Unterhaltungskonzern sind mit dem Animationsfilm "Alles steht Kopf 2" sowie dem Crossover Deadpool & Wolverine zwei echte Kassenschlager gelungen.

Während sich "Alles steht Kopf 2" mit einem weltweiten Einspielergebnis von 1,5 Milliarden US-Dollar zum erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten gekrönt hat, startete die Superhelden-Komödie Deadpool & Wolverin fulminant und spielte nur wenige Tage nach der Veröffentlichung bereits fast 500 Millionen US-Dollar ein. Hervorragende Voraussetzungen für ein starkes Quartalsergebnis?

Nicht unbedingt, denn den mit Abstand größten Teil seiner Erlöse und Gewinne erzielt Walt Disney mit seinem Freizeitgeschäft. Das hat in den vergangenen Jahren das notorisch defizitäre Streaming-Business querfinanziert.

Da die Zurückhaltung der US-Verbraucherinnen und -Verbraucher in den vergangenen Monaten spürbar gewachsen ist, könnte der Erfolg an der Kinokasse verpuffen. Ohne Verbesserungen bei der Profitabilität von Disney+ und Hulu könnten Anleger ebenfalls gereizt auf die am Mittwochmittag zu erwartenden Quartalszahlen reagieren.

Für diese rechnen Analysten mit einem Erlös in Höhe von 23,0 Milliarden US-Dollar. Das würde gegenüber dem Vorjahresergebnis ein Plus von 3,5 Prozent bedeuten. Für den Gewinn wird mit einer Steigerung von mehr als 10 Prozent gerechnet. Der soll sich auf 1,19 US-Dollar pro Aktie belaufen, nach 1,04 US-Dollar im Jahr zuvor.

Die beiden vergangengen Kursreaktionen auf den Geschäftsbericht hätten unterschiedlicher kaum ausfallen können. Im letzten Quartal ging es um 9,5 Prozent bergab, im Quartal zuvor noch 11,5 Prozent bergauf. Für dieses Mal ist mit 7,6 Prozent daher bereits vorab eine der größten Kursbewegungen der vergangenen Jahre eingepreist. Angesichts der zuletzt guten Einspielergebnisse überwiegt mit einem Call-Anteil von 61,3 Prozent der Optimismus.

Donnerstag, 08. August: Eli Lilly

Die Konkurrenz im Geschäft mit Abnehmpräparaten wächst, und zwar schnell. Neben etablierten Pharmakonzernen wie Amgen und Pfizer, das am vergangenen Dienstag ein starkes Quartalsergebnis präsentiert hat, forschen auch kleinere Mitbewerber wie Viking Therapeutics an Alternativen. Den Multimilliardenmarkt werden sich die aktuellen Platzhirsche Eli Lilly und Novo Nordisk daher in absehbarer Zeit mit der Konkurrenz teilen müssen.

Das hat mit Blick auf die hohe Bewertung des Gipfelstürmers Konsequenzen. Um ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 60 für das laufende Geschäftsjahr verteidigen zu können, muss Eli Lilly die Erwartungen zwingend schlagen sowie einen starken Ausblick vorlegen. Andernfalls dürften schon jetzt Zweifel über die Nachhaltigkeit der Bewertung aufkommen.

Außerdem muss das forschungsstarke Unternehmen den Blick der Anleger zunehmend auf die Pipeline richten und herausstellen, welche potenziellen Blockbuster hier schlummern. Mit Donanemab, einem Alzheimerpräparat, sowie Mirikzumab, einer Therapie zur Behandlung von Morbus Crohn, stehen zwei Medikamente bereits in den Startlöchern. Dahinter befinden sich etliche Wirkstoffe in Phase-III-Studien.

Anleger erwarten einen Erlös von knapp 10 Milliarden US-Dollar, rund 21 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Gewinn soll sich auf 2,77 US-Dollar je Anteilsschein belaufen, das wären 30 Prozent mehr als noch vor 12 Monaten.

In der Aktie von Eli Lilly sind sich die Marktteilnehmenden ihrer Sache alles andere als sicher. Mit einer Call-Quote von 54,3 Prozent führen die Optimisten nur knapp und das, obwohl sich die Aktie in den vergangenen sechs Quartalen dreimal steigen konnte, davon zweimal deutlich, während die Verluste jeweils überschaubar ausfielen. Mit 8,4 Prozent ist eine weit überdurchschnittlich große Kursreaktion impliziert.

Weitere nennenswerte US-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilienunternehmen (REIT), daher Funds from Operation (FFO) statt EPS

Stand: Samstag, 03. August, 10:00 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion