In den ersten sechs Monaten des Jahres wurden bereits Aktien im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar erworben. Bis Ende des Jahres sollen nun weitere Aktien im gleichen Umfang zurückgekauft werden.

Hätte noch besser laufen können

Die schwache Nachfrage nach Benzin und Diesel weltweit belastet die Gewinnmargen der Raffinerien, die sich jedoch während der Sommerfahrsaison verbessern könnten, erklärte BP-CEO Murray Auchincloss am Dienstag. "Das Raffinerieumfeld auf Spot-Basis ist nicht optimal", sagte Auchincloss gegenüber Reuters, nachdem das Unternehmen einen Gewinn von 2,8 Milliarden Dollar im zweiten Quartal verzeichnet hatte. "Insbesondere in Europa fahren die Menschen derzeit nicht viel. Wir erwarten, dass die Fahrsaison im Juli, August und September beginnt. Dadurch sollten einige Lagerbestände abgebaut werden, was die Margen stärken dürfte", Auchincloss weiter.

BP wird grüner

Die Briten planen in diesem Jahrzehnt den Bau von fünf bis zehn Projekten für kohlenstoffarmen Wasserstoff, um saubere Kraftstoffe herzustellen und die Treibhausgasemissionen zu senken, erklärte CEO Murray Auchincloss am Dienstag. Der sogenannte grüne Wasserstoff, der durch Elektrolyse mit erneuerbarer Energie gewonnen wird, soll zur Produktion von nachhaltigem Flugbenzin und zur Dekarbonisierung der BP-Raffinerien genutzt werden.

"Im Bereich Wasserstoff werden wir uns in diesem Jahrzehnt auf fünf bis zehn Bauprojekte konzentrieren, beginnend mit den ersten beiden in Europa", sagte Auchincloss gegenüber Reuters.

BP gab am Dienstag bekannt, dass das Unternehmen grünes Licht für die Entwicklung eines Wasserstoffprojekts in seiner Raffinerie in Castellon, Spanien, gegeben hat und dass ein zweites Projekt in der Raffinerie in Lingen, Deutschland, vorbereitet wird.

Wenn nicht jetzt, wann dann

Nach den Zahlen ist die Aktie von BP wieder ein Kandidat für das Depot. Anleger, die noch keinen Ölwert im Depot haben, finden heute mit BP eine spannende Alternative vor. Springt der Chart über 5,50 Euro, dann kann zugegriffen werden. Ein geschätztes KGV von 8 und eine Dividendenrendite von rund 5,3 machen die Entscheidung deutlich leichter.

Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 5,386EUR auf Tradegate (30. Juli 2024, 17:25 Uhr) gehandelt.