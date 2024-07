Entwicklung der Indizes

Frankfurt am Main – Die deutschen Aktienindizes haben den Handelstag überwiegend im Plus beendet. Der DAX konnte um 0,33% zulegen und steht aktuell bei 18.418,50 Punkten. Noch besser lief es für den MDAX, der um 0,82% auf 25.338,89 Punkte stieg. Der SDAX verzeichnete mit einem Plus von 0,89% auf 14.232,92 Punkte die stärkste Performance unter den deutschen Indizes. Der TecDAX schloss den Tag nahezu unverändert mit einem leichten Plus von 0,07% und steht nun bei 3.349,79 Punkten. Auch an den US-Börsen gab es gemischte Signale. Der Dow Jones konnte sich leicht um 0,09% auf 40.570,57 Punkte verbessern. Im Gegensatz dazu musste der S&P 500 einen Rückgang von 0,72% hinnehmen und steht aktuell bei 5.425,04 Punkten. Insgesamt zeigen die heutigen Entwicklungen eine positive Tendenz bei den deutschen Indizes, während die US-Märkte uneinheitlich abschlossen. Besonders der SDAX und der MDAX konnten sich heute als starke Performer präsentieren, während der S&P 500 mit Verlusten zu kämpfen hatte.Die DAX-Spitzenreiter sind Sartorius Vz.mit einem Plus von 3.73%, gefolgt von MTU Aero Engines, das um 2.39% zulegte, und der Deutschen Bank, die um 2.16% stieg.Im Gegensatz dazu verzeichneten die Flopwerte im DAX negative Entwicklungen. Heidelberg Materials fiel um 0.87%, Siemens Healthineers um 1.22% und Henkel VZ um 1.26%.Im MDAX sticht Redcare Pharmacy mit einem beeindruckenden Anstieg von 9.63% hervor, gefolgt von FUCHS Pref mit 6.77% und Delivery Hero, das um 4.28% zulegte.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen deutliche Verluste. Aurubis fiel um 1.67%, Lanxess um 3.68% und Fresenius Medical Care um 4.22%.Im SDAX sind CANCOM SE mit 4.35%, MLP mit 4.25% und HYPOPORT mit 3.73% die Topwerte.Die Flopwerte im SDAX sind Salzgitter mit einem Minus von 1.23%, SUESS MicroTec mit -1.65% und STRATEC, das um 4.50% fiel.Im TecDAX sind CANCOM SE und Sartorius Vz. mit 4.35% bzw. 3.73% die besten Performer, während Nagarro um 2.50% zulegte.Die TecDAX-Flopwerte umfassen Evotec mit -0.92%, Siemens Healthineers mit -1.22% und SUESS MicroTec mit -1.65%.Im Dow Jones führen Goldman Sachs Group mit 2.93%, Travelers Companies mit 2.33% und JPMorgan Chase mit 1.84% die Liste der Gewinner an.Die Flopwerte im Dow Jones sind Intel mit -1.78%, Procter & Gamble mit -5.82% und Merck & Co, das um 9.39% fiel.Im S&P 500 sticht Howmet Aerospace mit einem Anstieg von 13.07% hervor, gefolgt von F5 mit 11.28% und Stanley Black & Decker mit 7.33%.Die Flopwerte im S&P 500 sind NVIDIA mit -5.71%, Procter & Gamble mit -5.82% und Ecolab, das um 7.35% fiel.