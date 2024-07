Ein Unternehmen, das aktuell diese Bedingungen erfüllt und dessen Aktien zudem günstiger geworden sind, ist Nestlé. Nach Gewinn stellt es derzeit den größten Nahrungsmittelkonzern der Welt dar. 1866 gegründet und in Vevey (Schweiz) beheimatet, ist er heute in zahlreichen Kategorien mit etwa 2.000 Marken vertreten.

Dazu gehören Cerealien, Getränke, Kaffee, Tee, Kakao, Milchprodukte, medizinische Ernährung, Produkte für die Küche, für Babys und Kleinkinder, Schokolade, Gastronomieprodukte und Tiernahrung. Einige der bekannten Marken sind Nescafé, Nespresso, Nesquik, Maggi, Häagen-Dazs, Smarties und Pellegrino.

Die breite regionale Aufstellung verleiht der Aktie zusätzliche Sicherheit. So ist der Konzern in Nordamerika, Europa, Asien, Ozeanien, Afrika und Lateinamerika aktiv und somit breit aufgestellt.

Hochprofitabel und Dividendenaristokrat

Nestlé weist zwar aktuell kein starkes Wachstum auf, was auch der Unternehmensgröße von 227 Milliarden Schweizer Franken (30.07.2024) geschuldet ist, besitzt dafür aber eine hohe Profitabilität und schüttet konstant steigende Dividenden aus. So erzielte der Konzern in den vergangenen zehn Jahren (2014 bis 2023) eine durchschnittliche Gewinnmarge von 12,5 Prozent, während die Eigenkapitalrendite im Mittel 21,2 Prozent erreichte.

Die Dividende je Aktie ist hingegen zwischen 1990 und 2024 von damals 0,20 auf zuletzt 3,00 Schweizer Franken gestiegen. Somit notieren die Aktien heute zu einer Dividendenrendite von 3,38 Prozent (30.07.2024).

Eigene Darstellung: Quelle: https://www.nestle.com/investors/individual-shareholders/dividends/dividenden

Nestlé möchte zukünftig durch innovative Produkte, mehr Konzentration auf Spitzenmarken und das Aufgreifen neuer Konsumtrends sein Wachstum wieder beschleunigen. Dass dies durchaus gelingen kann, haben in der Vergangenheit bereits Dauerinvestments wie Procter & Gamble und Beiersdorf bewiesen.

So will Nestlé im Geschäftsjahr 2024 beispielsweise die Zahl seiner neuen Produkte um 20 Prozent steigern. Einen Wachstumsbereich stellt aktuell der Onlinehandel dar, der im ersten Halbjahr 2024 um 10,6 Prozent wuchs und 18,2 Prozent zum Gesamtumsatz beitrug.

Darüber hinaus gelingt es dem Weltmarktführer ohne Mühe, höhere Preise durchzusetzen, wodurch sich das Unternehmen einer höheren Inflation anpassen und den Umsatz auch ohne Absatzverbesserung steigern kann.

Fazit Nestlé

Nestlé bleibt weiterhin ein sehr profitabler Konzern mit solider Dividendenentwicklung und guter Marktstellung. Um das Wachstum zu beschleunigen, setzt das Management aktuell verschiedene Maßnahmen um. Aufgrund der kurzzeitigen Schwäche sind die Aktien zuletzt günstiger geworden. Langfristig sollten sie jedoch ohne große Managementfehler auch wieder bessere Tage sehen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion