Nel, Bitcoin Group, VCI Global mit Super Micro Computer: Aktien vor Mega-Rally?

Die Aktie von Nel bringt nicht nur Anleger zum Verzweifeln, sondern offenbar auch Analysten. Während die einen 100 % Kurspotenzial sehen, raten die anderen zum Verkauf. Und was macht die Bitcoin Group? Nach der Verdreifachung hat die Aktie der Kryptobörse in den vergangenen Wochen deutlich korrigiert. Bringen die operativen Zahlen neuen Schwung? Vom Boom bei der Künstlichen Intelligenz will VCI Global noch stärker profitieren. Um der Nachfrage nach Rechenleistung will das an der NASDAQ und in Frankfurt gelistete Unternehmen bis Mitte 2025 ein KI-Rechenzentrum in Malaysia errichten. Zu den Partnern gehört KI-Schwergewicht Super Micro Computer. Die Chips werden wohl von NVIDIA kommen.Lesen sie den Artikel hier weiter