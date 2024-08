Fokus auf die Zahlen von: Walt Disney, Novo Nordisk, Puma, Sony & Siemens Energy

Unternehmenstermine

06:00 Uhr, Japan: Mazda, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Kontron, Q2-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Sixt SE, Q2-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Commerzbank, Q2-Zahlen (9.00 h Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 Uhr, Deutschland: Süss Microtec, Q2-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Siemens Energy, Q3-Zahlen (8.30 h Pk, 10.00 h Analystencall)

07:00 Uhr, Niederlande: ABN Amro, Q2-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Continental, Q2-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Gea Group, Q2-Zahlen (detailliert) (14.00 h Analystencall)

07:30 Uhr, Dänemark: Novo Nordisk, Q2-Zahlen

07:30 Uhr, Österreich: Voestalpine, Q1-Zahlen

07:40 Uhr, Deutschland: ElringKlinger, Q2-Zahlen (14.00 h Analystencall)

07:40 Uhr, Deutschland: Zeal Network, Q2-Zahlen

07:45 Uhr, Niederlande: Ahold Delhaize, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Dänemark: A.P. Moller-Maersk, Q2-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Beiersdorf, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Puma, Q2-Zahlen

08:00 Uhr, Schweiz: Coca-Cola HBC AG, Q2-Zahlen

08:00 Uhr, Schweiz: Glencore, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Legal + General Group, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Japan: Sony, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Japan: Honda, Q1-Zahlen

09:00 Uhr, Japan: Softbank, Q1-Zahlen

13:00 Uhr, USA: New York Times, Q2-Zahlen

18:00 Uhr, Deutschland: Freenet, Q2-Zahlen

22:05 Uhr, USA: Walt Disney, Q3-Zahlen

Deutschland: Diebold Nixdorf, Q2-Zahlen

USA: Lyft, Q2-Zahlen

Konjunkturdaten

Rumänien: Zentralbank, Zinsentscheid

China: Handelsbilanz 7/24

07:00 Uhr, Japan: Frühindikatoren 7/24 (vorab)

08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 6/24

08:30 Uhr, Ungarn: Industrieproduktion 6/24

09:00 Uhr, Schweiz: Fremdwährungsbestand 7/24

21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite 6/24



Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 07.08.2024 Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Handelsbilanz 08:00 DEU Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) 08:00 DEU Industrieproduktion s.a. (Monat) 16:00 CAN Ivey PMI s.a 16:00 CAN Ivey Einkaufsmanagerindex 19:30 CAN Zusammenfassung der Beratungen der BoC



