Es ist eingetreten, was vorsichtige Anleger befürchtet hatten. Microsoft muss immer mehr Geld in die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz stecken, ohne dass dies unmittelbar mehr Wachstum oder höhere Margen bedeuten wird. Konkret wurde im abgelaufenen Quartal mehr ins Cloud-Geschäft investiert. Ausgerechnet dieser Bereich aber wuchs weniger stark als erwartet. Außerdem signalisierte Microsoft, dass die Investitionen in KI weiter steigen. Zwar sieht das Unternehmen langfristig die Vorteile, kurzfristig kommen diese aber zu einem hohen Preis.

Da ging es schon fast unter, dass die seit Mitte Juli bereits um 28 Prozent gefallene AMD-Aktie nach einem robusten Geschäftsausblick nachbörslich wieder gut elf Prozent zulegen konnte. Der Nvidia-Konkurrent ist gut aufgestellt und verzeichnet eine hohe Nachfrage nach seinem neuen KI-Chip MI300X. Nvidia bleibt hier aber der Platzhirsch. Auch wenn die Quartalszahlen von AMD die Anleger wieder zuversichtlicher stimmten, bleibt offen, ob AMD langfristig gegen die wachsende Konkurrenz im KI-Chip-Sektor bestehen kann. Wie hoch der Wettbewerb ist, zeigt eine andere Nachricht: Intel will tausende Stellen abbauen. Hier geht es genau um das Thema, mit dem sich die Anleger gerade besonders beschäftigen: Die Verringerung von Kosten.