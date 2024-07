Der Bergbaukonzern steigerte den Gewinn um 1,8 Prozent auf 5,8 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Konsens von 5,89 Milliarden US-Dollar. Trotz der wirtschaftlichen Abkühlung in China, dem größten Metallverbraucher der Welt, hält Rio an seiner Jahresproduktionsprognose fest. CEO Jakob Stausholm betonte die robuste und stabile Nachfrage aus Asien.

Die Herausforderungen in der Branche bleiben jedoch bestehen. Der Preis für Pilbara-Eisenerz, Rio Tintos Flaggschiff-Produkt, sank geringfügig von 98,60 US-Dollar auf 97,30 US-Dollar pro Tonne. Gleichzeitig leidet die Branche unter einem Preisrückgang bei Eisenerz von etwa 15 Prozent im ersten Halbjahr, verursacht durch Chinas anhaltende Immobilienkrise und schwächer als erwartet ausgefallene wirtschaftliche Anreize aus Peking.

Vor diesem Hintergrund hat Rio Tinto seine Dividende nicht wie von Analysten erwartet worden war angehoben, sondern mit 1,77 US-Dollar pro Aktie lediglich bestätigt. Die Konsensprognose hatte eine Erhöhung auf 1,81 US-Dollar pro Quartal vorgesehen. Der Aktienkurs, der seit Jahresbeginn in London etwa 16 Prozent eingebüßt hat, zog vorbörslich bei Tradegate um 1,5 Prozent an.

Stausholm verwies auf die strategische Expansion in den Kupfer- und Lithiumbereichen als künftige Wachstumsfelder, insbesondere vor dem Hintergrund des Energieübergangs. Der CEO betonte, dass der Produktionsausstoß in diesen Bereichen zwischen 2024 und 2028 jährlich um 3 Prozent steigen soll.

In Bezug auf Investitionen kündigte Rio Tinto an, dass die Kapitalausgaben, insbesondere für das riesige Simandou-Eisenerzprojekt in Guinea, im zweiten Halbjahr beschleunigt werden sollen, nachdem im ersten Halbjahr 3,7 Milliarden US-Dollar investiert wurden. Die Nettoverbindlichkeiten des Unternehmens belaufen sich auf 5,1 Milliarden US-Dollar, was am oberen Ende der Analystenschätzungen liegt.

Goldman Sachs kommentierte, dass die Halbjahresergebnisse größtenteils den Erwartungen entsprachen, wobei insbesondere die Aluminiumsparte aufgrund niedrigerer Kosten besser als erwartet abschnitt. Die Dividende lag jedoch leicht unter der Schätzung von 1,79 US-Dollar der US-Bank.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion