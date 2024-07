Die Papiere sind in diesem Monat um 19 Prozent gefallen und damit auf dem Weg zum schlechtesten Monat seit September 2022, als sie laut Dow Jones Market Data um 20 Prozent gefallen sind. Seitdem hat die Aktie nur sechs negative Monate verzeichnet.

Nvidia-Aktien schlossen den US-Handel mit einem Minus von 7,04 Prozent bei 103,73 US-Dollar. Zwar versuchen die Titel am Mittwoch einen Rebound-Versuch ( im Sog der guten AMD-Zahlen, die nach Börsenschluss veröffentlicht wurden ), der Juli war aber trotzdem ein rauer Monat für die Aktie.

Mizuho-Analyst Jordan Klein sagte in einem Interview mit Barron's, dass der Rückgang der Aktie am Dienstag höchstwahrscheinlich auf die "anhaltende Rotation aus den großen Gewinnern des heutigen Marktes, der Tech-Branche, zurückzuführen ist". Der allgemeine Ausverkauf im Technologiebereich war seiner Meinung nach "scharf, schmerzhaft, aber dringend notwendig", da die Aktien auf einem "überschwänglichen" Niveau waren.

Die Anleger haben Gewinne aus stark gestiegenen Tech-Aktien mitgenommen und dieses Geld in Small Caps umgeschichtet, die stärker von der Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve in diesem Jahr profitieren könnten.

"Es ist wahrscheinlich besorgniserregend, dass wir in ein überkauftes Umfeld geraten sind", sagte Klein. "Viele Kleinanleger werden nicht unbedingt abwarten, um zu sehen, wo die Talsohle liegt."

Die Nvidia-Aktie hat sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt, allerdings reagieren die Anleger inzwischen empfindlich auf Anzeichen dafür, dass die Konkurrenz auf dem Vormarsch ist. Ein Zeichen dafür, dass Technologieunternehmen an Alternativen zu Nvidia interessiert sind, kam von Apple diese Woche. Der iPhone-Hersteller veröffentlichte am Montag ein Forschungspapier, aus dem hervorging, dass zwei der KI-Modelle, die seinem Apple-Intelligence-System zugrunde liegen, auf von Google entwickelten Chips und nicht auf Nvidia-Hardware vortrainiert wurden. Es bleibt abzuwarten, wie leistungsfähig die KI-Modelle von Apple sind.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion