Investmentbanker Taubman hatte 2012 Morgan Stanley verlassen, um seine eigene Investmentfirma aufzumachen. Innerhalb von nur zwei Jahren schaffte er es, sich im Markt für Mergers and Acquisitions (M&A) zu etablieren und gleich mehrere Milliarden-Deals einzufädeln. Was wohl daran lag, dass Taubman ein ausgewiesener Experte im Bereich Fusionen und Übernahmen ist. So geriet er dann auch Ende 2014 auf den Schirm von Stephen A. Schwarzman , Gründer und CEO von Blackstone, dem erfolgreichsten Finanzinvestor der Welt.