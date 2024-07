Von diesen Schwierigkeiten fast vollständig unberührt zeigt sich der US-amerikanische Modulhersteller First Solar . Dessen Aktie notiert gegen den Branchentrend nicht nur mit einem satten Plus – gegenüber dem Jahreswechsel verteuerten sich die Anteile um über 22 Prozent – auch die Geschäftsentwicklung ist erfreulich stabil.

Nahezu alle in der Solarbranche tätigen Unternehmen haben derzeit mit rückläufigen Erlösen und Erträgen zu kämpfen. Die anhaltend hohen Zinsen haben die Nachfrage einbrechen lassen, Überkapazitäten belasten die Margen – es tobt ein harter Preis- und Verdrängungswettbewerb.

Starkes Umsatz- und Gewinnwachstum

Die Erlöse kletterten nach den am Dienstagabend vorgelegten Quartalszahlen um 23,3 Prozent auf 1,0 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen um 66 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Im selben Zeitraum des vergangenen Jahres hatte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 811 Millionen US-Dollar erzielt.

Daraus erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn von 3,25 US-Dollar pro Aktie, ein Wert 54 Cent über den Erwartungen und um 74 Prozent höher als im Vergleichszeitraum. Insgesamt erzielte First Solar einen Nettogewinn in Höhe von 350 Millionen US-Dollar, nach 171 Millionen US-Dollar im Jahr zuvor.

Ausblick bestätigt, Nettozuflüsse erwartet

Seine Prognose für das Gesamtjahr bekräftigte der Konzern. Die Nettoerlöse sollen sich auf 4,4 bis 4,6 Milliarden US-Dollar belaufen, daraus soll ein operatives Ergebnis von 1,5 bis 1,6 Milliarden US-Dollar erzielt werden.

Was die Auslastung betrifft, peilt First Solar mit 15,6 bis 16,3 Gigawatt den Verkauf nahezu seiner gesamten Produktionskapazitäten an. Da diese im Unterschied zu vielen anderen Solarmodulherstellern profitabel verkauft werden kann, rechnet das Management mit einer Veränderung seiner Cash-Balance von 600 bis 900 Millionen US-Dollar.

Noch überschaubare Kursreaktion

Die nach einer rasanten Rallye in den vergangenen Wochen stark von Gewinnmitnahmen betroffene Aktie verteuerte sich in der US-Nachbörse um rund ein Prozent. Das ist angesichts der starken Zahlen eine etwas enttäuschende Reaktion, zumal an der Optionsbörse eine Kursbewegung von bis zu 8,3 Prozent eingepreist war.

Mit Blick auf die Kursgewinne von 41,5 Prozent in den vergangenen sechs Monaten dürfte eine schwächere Antwort auf die Zahlen für die meisten Anleger jedoch in Ordnung gehen. Mittelfristig bietet vor allem die moderate Bewertung Aufwärtspotenzial für das Papier.

Gegenwärtig ist First Solar mit dem 15,5-fachen seiner für 2024 erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt unter dem Fünf-Jahres-Mittel von knapp 22 und ist auch im Verhältnis zum Branchenwert günstig.

Fazit: Tolles Unternehmen zu einem fairen Preis

Der US-Solarmodulhersteller entzieht sich dem branchenweiten Trend sinkender Erlöse und Gewinne und konnte am Dienstagabend mit einem starken Geschäftsbericht überzeugen.

Eine ansprechende Kursreaktion bleibt zwar bislang aus, davon sollten sich Anleger aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Erstens ist die Aktie in diesem Jahr bereits gut gelaufen, zweitens bietet die Bewertung noch genug Luft nach oben. Wer bereits investiert ist, lässt seine Gewinne laufen. Wer sich engagieren möchte, kann das auf dem aktuellen Kursniveau bedenkenlos tun.

In beiden Fällen sollte aber ein Blick auf die US-Präsidentschaftswahl geworfen werden: First Solar profitiert stark von staatlicher Förderung und Steuerrabatten. Die könnten unter einem Präsident Trump schnell hinfällig sein.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die First Solar Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,69 % und einem Kurs von 203,5USD auf Tradegate (31. Juli 2024, 11:36 Uhr) gehandelt.