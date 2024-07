Schon im August will die Biden-Administration ein neues Gesetz vorstellen, das die Befugnisse der USA erweitert, den Export von Halbleiterproduktionsanlagen aus einigen ausländischen Ländern an chinesische Chiphersteller zu stoppen, berichtet Reuters unter Berufung auf zwei Quellen, die mit den Plänen vertraut sind.

Allerdings seien Lieferungen von Verbündeten, die wichtige Chipfertigungsausrüstung exportieren – darunter Japan, die Niederlande und Südkorea – ausgenommen, was die Auswirkungen der Regelung begrenze, hieß es. Somit wären große Chipausrüster wie ASML und Tokyo Electron nicht betroffen. Beide Titel schnellten in der Folge hoch, wobei sich die Aktien von Tokyo Electron bis Handelsschluss in Tokio um 7,4 Prozent verteuerten. Für ASML ging es in der Spitze 11,2 Prozent hoch.

Die Nachricht sorgte bei der gesamten Branche für gute Stimmung. In Deutschland kletterte die Infineon-Aktie bis zu 3 Prozent und für Aixtron ging es 2,9 Prozent aufwärts. Ein Plus von 5,7 Prozent verzeichneten die Titel von Süss Microtec.

Das neue US-Gesetz zielt darauf ab, Fabriken, die im Zentrum von Chinas anspruchsvollster Chipherstellung stehen, von Lieferungen aus Ländern wie Israel, Taiwan, Singapur und Malaysia auszuschließen. Dadurch soll verhindert werden, dass das Land Durchbrüche beim Supercomputing und in der KI erzielt, die dem chinesischen Militär zugutekommen könnten.

Damit sollen Ausfuhrkontrollen für Chips und Chipherstellungsgeräte, die von den USA bereits 2022 und 2023 eingeführt wurden, ausgebaut werden. Gleichzeitig sollen Verbündete nicht vor den Kopf gestoßen werden. Die bereits bestehende Regel besagt, dass die US-Regierung den Verkauf von Produkten, die unter Verwendung amerikanischer Technologie hergestellt wurden, unterbinden kann – auch von Produkten, die im Ausland hergestellt wurden.

Die geplante neue Regelung liegt erst im Entwurf vor und könnte sich noch ändern, aber das Ziel ist, sie in irgendeiner Form nächsten Monat zu veröffentlichen, so die Quellen. Neben Japan, den Niederlanden und Südkorea sind nach dem Entwurf über 30 weitere Länder, die der gleichen A:5-Gruppe angehören, von der Regelung ausgenommen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion