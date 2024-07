Halbleiterhersteller Intel wird am Donnerstagabend seinen neuen Geschäftsbericht vorstellen. Doch schon jetzt macht das Unternehmen Schlagzeilen. Wie Bloomberg erfahren haben will, plant das in operativen Schwierigkeiten steckende Unternehmen den Abbau tausender Stellen.

Konzernumbau verschlingt viel Geld