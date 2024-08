Mallorca am Limit: Luxuspreise und die Zukunft des Tourismus

Die Zukunft verspricht hier, wo schon morgens um 8:00 Uhr die ersten Deutschen ihr Bier in der Hand halten, dicke Gewinne. Wem das Spanisch vorkommt, der sollte den deutschen Experten für Luxusimmobilien Marcel Remus fragen: "Ich glaube, dass der Strand und die Promenade am Playa de Palma und Arenal völlig unterbewertet sind. Zudem stehen hier noch viele Verbesserungen aus, welche die Immobilien dort langfristig aufwerten werden." In Magaluf, wo sich ebenfalls schöne Strände finden, ist das schon im Gange. Ein Partyhotel wurde gerade auf Familientourismus geeicht: "Es funktioniert", berichtet Manuel Molina, Betreiber des spanischen Tourismus-B2B-Magazins HOSTELTUR.

Das Gleiche wird auch in Arenal passieren, ist sich Promimakler Remus sicher. Der Deutsche, der auch die US-Schauspielerin Joan Collins zu seinen Kundinnen zählt, kassiert dort für 60 Quadratmeter am Meer nach eigenen Aussagen 1.600 Euro Miete im Monat. Ist er damit einer der Bösen, die den Mallorquinern den erschwinglichen Wohnraum wegnehmen? "Nein, ich würde ja gerne auch selbst mit meiner Stiftung Sozialwohnungen bauen – aber man lässt mich nicht, weil das von mir gekaufte Grundstück außerhalb von Palma, weit weg vom Strand, keine Baugenehmigung dafür hat", sagt er. Molina bestätigt, dass zudem viele Inselbewohner lieber teuer an einen Ausländer verkaufen als günstiger an die eigenen Leute: "Es ist eine zweischneidige Debatte."