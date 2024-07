Gegenüber dem Vorjahresquartal büßte Boeing beim Umsatz 14,6 Prozent ein und erzielte einen Erlös in Höhe von 16,9 Milliarden US-Dollar. Damit wurden die Schätzungen um eine halbe Milliarde US-Dollar verfehlt.

Auch der Ertrag fiel enttäuschend aus. Während Analysten einen Fehlbetrag von -2,01 US-Dollar je Anteilsschein erwartet hatten, präsentierte Boeing einen Verlust von -2,90 US-Dollar pro Aktie. Im Jahr zuvor lag der Fehlbetrag nur bei -0,82 US-Dollar. Das zeigt, dass sich die operative Krise bei Boeing weiter verschärft hat.

Nach standardisierter Rechnungslegung (GAAP) erlitt das Unternehmen einen Nettoverlust in Höhe von 1,44 Milliarden US-Dollar und damit fast zehnmal so viel wie noch im Jahr zuvor. Grund hierfür ist der anhaltende Rückgang der Margen. Die operative Gewinnspanne sank gegenüber dem Zeitraum vor 12 Monaten um 6 Prozentpunkte auf -6,5 Prozent.

Enttäuschung auf ganzer Linie

Was das schwache Umsatzergebnis betrifft, sorgen vor allem die Lieferverzögerungen für Ärger. Zwar konnte Boeing seinen Erlös im zivilen Geschäft gegenüber dem Vorquartal um 29 Prozent steigern. Nichtsdestotrotz steht gegenüber dem Vorjahr ein Umsatzrückgang von einem Drittel zu Buche.

Selbst im Verteidigungsgeschäft sind die Erlöse inzwischen rückläufig. Hier fiel der Umsatz um 2,4 Prozent auf rund 6 Milliarden US-Dollar. Einen Lichtblick gab es nur bei den Wartungserlösen, die gegenüber dem Vorjahr um 3 Prozent auf 4,9 Milliarden US-Dollar anzogen.

10 Milliarden US-Dollar neue Schulden

Angesichts der schwachen Ertragsentwicklung sowie negativer Cashflows war das Unternehmen gezwungen, neue Schulden aufzunehmen. Gegenüber dem Quartalsbeginn stiegen die langfristigen Verbindlichkeiten von Boeing um 10 Milliarden US-Dollar auf insgesamt 58 Milliarden US-Dollar. Die Tilgung dieser Schulden dürfte das Betriebsergebnis auch in Zukunft belasten.

Nichts zu meckern gibt es hingegen beim Auftragsbestand. In den Büchern von Boeing stehen derzeit 5.400 Bestellungen für Passagiermaschinen. Diese verfügen über einen Auftragswert von 516 Milliarden US-Dollar. Für die künftige Aktienkursentwicklung wird es daher darauf ankommen, wie schnell es dem Flugzeugbauer gelingt, diesen Bestand wieder profitabel abzuarbeiten.

Boeing präsentiert neuen Vorstandsvorsitzenden ...

Auch die Führungsfrage ist inzwischen gelöst. Als neuen Vorstandsvorsitzenden hat das Unternehmen Robert Kelly Ortberg vorgestellt. Ortberg war früher für Rockwell Collins tätig, einem der wichtigsten Zulieferer des Flugzeugbauers, und ist im Rahmen der Übernahme durch Raytheon, heute RTX, dorthin gelangt.

Nun wird Ortberg an der Spitze von Boeing stehen und die Transformation des Unternehmens gestalten müssen. Ortberg gilt an der Wall Street als "Dealmaker" und verfügt über gute Beziehungen zu Fluggesellschaften und dem US-Verteidigungsministerium.

... der gefällt Anlegern und sorgt für Kursgewinne

Dementsprechend kommt die Personalie am Markt gut an, trotz des schwachen Geschäftsergebnisses legte die Aktie in der US-Vorbörse um über 2 Prozent zu. Zeitweise betrugt das Plus sogar vier Prozent.

Damit bemüht sich das Papier um die Eingrenzung der seit dem Jahreswechsel erlittenen Verluste von fast 30 Prozent. Wie nachhaltig eine Erholungsrallye angesichts der operativen und zunehmend auch finanziellen Schwierigkeiten sein kann, wird allerdings die Zukunft zeigen müssen.

Fazit: Prinzip Hoffnung

Nichts deutet derzeit auf einen Turnaround des tief in der Krise steckenden US-Flugzeugbauers hin. Die Geschäftsentwicklung ist weiter schlecht und verdeutlicht die großen Qualitäts- und Produktionsprobleme des Unternehmens. Wäre der weltweite Markt für Passagierflugzeuge kein Duopol, dürften viele Kunden inzwischen das Weite gesucht haben.

Unter den leidgeprüften Anlegern und Investoren von Boeing dürfte längst das Prinzip Hoffnung gelten – die Hoffnung darauf, dass es eines Tages schon irgendwie besser werden würde. Dieser Erwartungshaltung wird nun der neue CEO gerechnet werden müssen.

Eine Wette ist das zum aktuellen Zeitpunkt nicht wert. Wer sich als Anleger bei Boeing engagieren möchte, sollte erste Erfolge abwarten. Andernfalls könnten hohe Opportunitätskosten entstehen, denn Kursgewinne sind hier mittelfristig keine abzusehen. Besser sind die Aussichten für Airbus und Embraer.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp aus der Redaktion: ETF gratis sichern! Übrigens gibt es gerade eine spannende Aktion von SMARTBROKER+ und Gerd Kommer: Wer ein kostenloses Depot eröffnet, bekommt 3 Anteile des Gerd-Kommer ETFs gratis eingebucht! Hier mehr erfahren!