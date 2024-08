Favoritenwechsel oder Sommerloch? Ein turbulenter Monat an den Börsen endet

U-Turn nach links

Im abgelaufenen Monat konnten sich die Börsianer nicht über einen Mangel an Spannung beklagen – gleich zwei politische Topereignisse ließen nicht nur ihnen den Atem stocken. Zum einen war da der entscheidende zweite Wahlgang zu den französischen Nationalratswahlen am 7.7. Der Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen war haushoher Favorit, der im ersten Wahlgang am 30.6. noch klar zur stärksten Kraft geworden war. Zwischen den Parteien glühten danach die Drähte. Wie lässt sich innerhalb nur einer Woche ein ganzes Land von weit rechts auf links wenden? Die Lösung bestand in gezielten Wahlempfehlungen zu den jeweiligen RN-Gegenkandidaten, denn Le Pens Partei hatte im ersten Durchgang zwar in vielen Wahlkreisen eine relative, nicht aber eine absolute Mehrheit errungen. Die "Neue Volksfront" – ein Bündnis, in dem vier linksgrüne Parteien unter Vorsitz von Jean-Luc Mélenchon taktisch ihre Kräfte bündelten – ging in der Stichwahl als erste durchs Ziel. Emmanuel Macrons Partei "Renaissance" erzielte in der allgemeinen Verunsicherung immerhin noch den zweiten Platz vor dem RN, der auf Platz 3 abrutschte.

Radikale Rhetorik

Der französische Aktienindex reagierte auf beide Wahltermine eher gelassen. Die Aussicht auf einen regelrechten Durchmarsch Le Pens nach dem ersten Wahlgang ließ die Aktienkurse direkt zur Eröffnung am folgenden Montag sogar erst einmal kräftig steigen. Das Narrativ, dass eine Rechtsregierung schlecht für die Märkte wäre, bestätigte sich hier also nicht. Dagegen eröffnete der französische Aktienmarkt nach der Stichwahl deutlich schwächer. Eine Regierung unter Führung der Neuen Volksfront verschreckte die Börsianer demnach schon mehr, zumal linke Regierungen erfahrungsgemäß eher eigentumsfeindlich sind. Doch auch hier war der Spuk bereits nach zwei Tagen vorbei, was angesichts der radikalen Rhetorik der Volksfront überrascht. Eigentlich wären solche Negativvorgaben eine Steilvorlage für einen weiteren Abwärtsschub des Markts gewesen. Das Wahlergebnis dürfte nicht ganz so heiß gegessen werden, wie es gekocht wurde. Denn die Volksfront ist zwar stärkste Kraft in der neuen französischen Nationalversammlung – für eine Alleinregierung reicht das aber nicht.