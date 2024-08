Silber im Aufwind: Aktienchancen 2024

Eine Liste mit 80 Silberwerten Silberaktien sind wie ein Dschungel, in dem man sich leicht verlaufen kann. Die meisten der Unternehmen fördern mehr Gold als Silber. Das sicherte ihnen in den langen Phasen mit einem niedrigen Silberpreis das Überleben. Der Börsenbriefherausgeber Don Durrett veröffentlichte auf Substack (eine US-Website, auf der Autoren allerlei Inhalte anbieten) eine Liste von 80 Silberaktien. Er bewertete die Titel nach Qualität und Kurspotenzial. Diese Fleißarbeit ist durchaus erhellend, auch wenn seine Favoriten den zahlenden Abonnenten vorbehalten sind.

Wer nur eine Silberaktie haben will, kauft unseren Musterdepotwert Wheaton Precious Metals (WKN: A2DRBP). Das Royalty- und Streamingunternehmen hat im Vergleich zu seinen Wettbewerbern den größten Silberanteil. Breite Diversifizierung, beste Qualität. Recht übersichtlich ist auch die Auswahl bei den großen Silberförderern Fresnillo (WKN: A0MVZE), Pan American Silver (WKN: 876617) und Hecla Mining (WKN: 854693).

Hecla Mining

Phil Baker, seit 21 Jahren CEO, war aus unserer Sicht ein guter Grund, die Aktie von Hecla Mining, größter Silberproduzent der USA, zu meiden. Am 23.5. gab er überraschend seinen Rücktritt bekannt. Catherine Boggs, Chefin des Aufsichtsrats und eigentlich längst im Ruhestand, wurde zur Interim-CEO ernannt. Was hinter den Kulissen gespielt wurde, ist unbekannt. Der Rücktritt als solcher ist aber eine gute Nachricht. Hecla Mining ist ein Unternehmen mit beträchtlicher Substanz. Baker schuf in den mehr als zwei Jahrzehnten jedoch keinerlei Mehrwert für die Aktionäre, tätigte unsinnige Akquisitionen und zettelte unnötigen Streit mit der Bergarbeitergewerkschaft an.

Eine aufmerksame Lektüre von Durretts Liste offenbart: Diese Standardwerte haben das beste Verhältnis von Chance und Risiko. Auch sie reagieren deutlich auf einen höheren Silberpreis, aber mit bedeuten weniger Abwärtspotenzial als ein "heißer" Explorer.

Aya Gold & Silver als Insiderfavorit

Fragt man Brancheninsider nach ihrem Favoriten unter den mittelgroßen Werten, taucht immer wieder ein Name auf: Aya Gold & Silver (WKN: A2QAQY). Das Unternehmen hat eine phänomenale Entwicklung …

Autor: Rainer Kromarek

Neugierig geworden? Den kompletten und viele weitere Artikel lesen Sie im neuen Smart Investor 8/2024.