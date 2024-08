ZIM Integrated Shipping: Hohe Volatilität trotz steigender Containerraten

Mit einer Performance von 80 Prozent seit dem Jahresanfang hat die israelische Reederei ZIM Integrated Shipping den Anlegern eine Menge Freude bereitet, aber auch einiges an Nerven gekostet – nämlich aufgrund der regelmäßigen zweistelligen Tagesschwankungen in beide Richtungen. Zuletzt in Smart Investor 3/2024 haben wir die prinzipielle Investmentthese vorgestellt. Dabei geht es darum, dass die Schiffe nach der De-facto-Blockade des Roten Meeres durch die jemenitischen Huthi-Rebellen lange Umwege um das Kap der guten Hoffnung nehmen müssen. Da die Schiffe nun länger unterwegs sind und die fein austarierte Logistik desynchronisiert wird, steigt die Nachfrage nach Frachtraum, was wiederum zu stark steigenden Frachtraten führt.

Showdown im Roten Meer

Da der Markt eigentlich gut mit Containerschiffen versorgt ist, steht und fällt die Investmentthese mit der Situation im Roten Meer. Sollte es zu einer Einigung mit den Huthis oder zu einem Erfolg der von den USA angeführten Militäroperation "Prosperity Guardian" kommen, hätte sich die These erledigt. Das dürfte auch der Hauptgrund für die hohe Volatilität sein. Teilweise haben Medienspekulationen über einen Waffenstillstand in Gaza für 10 prozentige Kursverluste an einem Tag ausgereicht. Die Situation ist für die Schifffahrt deshalb von Bedeutung, da die Huthis angekündigt haben, ihre Angriffe so lange fortzusetzen, wie Israels Krieg in Gaza andauert. Gleichzeitig haben auch Berichte über die Entsendungen eines Flugzeugträgers ins Rote Meer für Kursrückschläge gesorgt. Wir glauben jedoch nicht, dass sich die Situation im Nahen Osten in der näheren Zukunft in Wohlgefallen auflösen wird. Kritisch dürfte vor allem die innenpolitische Situation in Israel sein. Da nach einem möglichen Ende des Konflikts nicht nur eine Abwahl der Regierung, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu drohen, hat dieser derzeit keinen Anreiz zu einer schnellen Beilegung des Konflikts. Im Gegenteil deutet derzeit vieles auf eine weitere Eskalation hin. Davon abgesehen konnte – nach aktueller Kenntnis – auch die Militärkoalition nichts erreichen, was nach einem einfachen Blick auf die Zahlen nicht überrascht: So haben die Huthis derzeit schätzungsweise 200.000 Männer unter ihrem Kommando. Es erscheint also unplausibel, dass eine Handvoll Kriegsschiffe, selbst wenn sie technologisch auf dem neuesten Stand sind, diese Streitmacht entscheidend schwächen könnte.

Der Containermarkt

Bereits in den Jahren 2021 und 2022 erfuhr der Containermarkt einen gewaltigen Boom. Ursache waren damals die Nachholeffekte nach coronabedingten Lockdowns in China. Diese Nachholeffekte führten teilweise zu einer Verzehnfachung der Transportkosten von China nach Europa.

Klassischer Schweinezyklus

Naturgemäß verdienten die Reeder während des Booms reichlich Geld und orderten neue Schiffe. Wie immer in diesen zyklischen Sektoren kamen diese zum falschen Zeitpunkt auf den Markt, und das Überangebot drückte die gesamte Branche in die Verlustzone. Bei aktiennotierten Containergesellschaften wie ZIM führte dies zu Kursverlusten von über 90 Prozent von den Hochs, da eine jahrelange Durststrecke erwartet wurde. Seit den ersten Angriffen der Huthis auf Frachtschiffe steigen nun die Raten wieder. Es wird sukzessive eingepreist, dass die Störungen der Handelsschifffahrt wohl länger dauern als zunächst erwartet. Gleichzeitig werden erste Zweitrundeneffekte sichtbar: Schiffe, die um das Kap der guten Hoffnung fahren, müssen unterwegs aufgetankt werden. Delikaterweise fehlt aber die Infrastruktur dafür, was zu weiteren Verzögerungen führt. Weiterhin gepusht wurden die Frachtraten zuletzt auch …

Autor: Thomas Steinhauser

