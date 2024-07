PayPal hat am Dienstag die Gewinn- und Umsatzprognosen der Analysten bei weitem übertroffen. Weder an den Ergebnissen noch an der Entwicklung gab es etwas auszusetzen. Die Prognosen wurden angehoben, die Umsätze stiegen und das Unternehmen kaufte während des Quartals Aktien im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar zurück und erhöhte den Betrag, den es für das laufende Geschäftsjahr zurückkaufen will. CEO Alex Chriss hat gezeigt, dass er in der Lage ist, das Unternehmen effizienter zu machen und echte Veränderungen voranzutreiben.

Die PayPal-Aktie stieg um 8,6 Prozent auf 64 US-Dollar und verzeichnete den größten Anstieg an einem Tag seit November 2022.