Evotec rasiert, Bayer verklagt, Cardiol Therapeutics Aktie gelobt

Wer bei Evotec auf einen schnellen Rebound spekuliert hat, wird enttäuscht. Derzeit kann man höchstens von einer Bodenbildung sprechen. Dazu passt, dass ein renommierter Analyst sein Kursziel für die deutsche Biotech-Aktie rasiert hat. Oder ist es nur halb so schlimm? Massives Kurspotenzial sehen Analysten bei der Aktie von Cardiol Therapeutics. Die Aktie hat sich im laufenden Jahr mehr als verdoppelt und konsolidiert derzeit. Nachdem positive Studienergebnisse an der Börse verpufft sind, bietet sich eine spannende Einstiegschance. Dagegen kommt Bayer einfach nicht aus den Gerichtssälen der Welt heraus. In den USA wurde eine neue Klage gegen die Leverkusener eingereicht und in einem anderen Fall muss eine Millionenzahlung geleistet werden.Lesen sie den Artikel hier weiter