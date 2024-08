Microsoft enttäuscht mit Cloud-Zahlen: Aktie stürzt um 6% ab!

Die Reaktion der Börse auf diese Zahlen ist besonders ausgeprägt, da Microsoft als Vorreiter im Bereich Cloud-Dienste und Künstliche Intelligenz gilt. Investoren sind besorgt, dass die enormen Investitionen in KI-Infrastruktur, die Microsoft tätigt, kurzfristig nicht die gewünschten Erträge bringen könnten. Dies zeigt sich auch in der Entwicklung der Aktienkurse anderer Tech-Giganten wie Amazon und Nvidia, die ebenfalls Rückgänge verzeichneten.

Microsoft hat die Erwartungen der Wall Street hinsichtlich des Wachstums seiner Cloud-Sparte nicht erfüllt, was zu einem signifikanten Rückgang des Aktienkurses führte. Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen fiel die Microsoft-Aktie im nachbörslichen Handel um über 6 Prozent. Die Einnahmen aus der Intelligent Cloud-Einheit, zu der auch die Azure-Plattform gehört, stiegen im zweiten Quartal auf 28,5 Milliarden US-Dollar, was jedoch unter den Analystenerwartungen von 28,68 Milliarden US-Dollar lag. Trotz eines Anstiegs der Cloud-Erlöse um 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, hatten Experten ein Wachstum von über 30 Prozent prognostiziert.

Trotz der Enttäuschung im Cloud-Segment konnte Microsoft in anderen Bereichen überzeugen. Der Gesamtumsatz stieg um 15 Prozent auf 64,7 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 64,39 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie lag bei 2,95 US-Dollar, was ebenfalls über den Erwartungen von 2,93 US-Dollar lag. Der PC-Markt zeigt Anzeichen einer Erholung, was Microsoft zugutekommt, insbesondere durch neue Surface-PCs mit KI-Funktionen.

CEO Satya Nadella betonte die fortschreitende Integration von KI in alle Produkte des Unternehmens, einschließlich der Suchmaschine Bing und der Office-Software. Microsoft hat zudem 13 Milliarden US-Dollar in OpenAI investiert, um dessen Technologien in seine Produkte zu integrieren. Trotz der aktuellen Herausforderungen zeigt die Unternehmensführung Zuversicht, dass das Cloud-Wachstum im nächsten Jahr wieder anziehen wird.

Insgesamt bleibt die Situation für Microsoft angespannt, da die Anleger auf die Früchte der milliardenschweren Investitionen in KI warten. Die kurzfristigen Rückgänge der Aktie könnten jedoch auch als Kaufgelegenheit für langfristig orientierte Investoren betrachtet werden, die an das Potenzial des Unternehmens glauben.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 418,4EUR auf Nasdaq (01. August 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.