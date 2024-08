Evotec-Aktie im freien Fall: Droht der nächste Kursrutsch?

Technisch betrachtet wird die Lage für die Aktie zunehmend kritisch. Evotec hat mit einem Jahrestief von 7,215 Euro den niedrigsten Stand seit über sieben Jahren erreicht, was in der technischen Analyse als Verkaufssignal gilt. Obwohl es den Käufern gelang, einen kurzen Anstieg auf 10 Euro zu realisieren, wurde dieser Widerstand in den letzten Tagen erneut aufgegeben. Der Kurs bewegt sich nun knapp unterhalb der 50-Tage-Linie, was auf ein mangelndes Kaufinteresse hinweist. Die Unterstützung bei 8,50 Euro könnte zwar Halt bieten, jedoch zeigt das Ausbleiben von Ausbruchsversuchen, dass die Käufer zurückhaltend sind.

Die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec steht unter Druck und hat seit Jahresbeginn rund 59 Prozent an Wert verloren. Trotz jüngster positiver Nachrichten, wie Kooperationen mit Sandoz und Pfizer, konnten diese Verluste nicht signifikant verringert werden. Ein Downgrade der US-Investmentbank Morgan Stanley, die das Kursziel von 28 auf 12 Euro senkte, hat die Situation zusätzlich verschärft. Analyst Thibault Boutherin sieht zwar Potenzial, jedoch ist die Erfüllung der angepassten Erwartungen schwer kalkulierbar.

Mit jedem Tag, an dem die Aktie unter der 50-Tage-Linie bleibt, steigt die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Kursrutsches. Der Indikator MACD signalisiert eine fehlende Trendstärke, was die Unsicherheit verstärkt. Dennoch gibt es erste Anzeichen für eine mögliche Trendwende: Im Relative-Stärke-Index (RSI) und im MACD haben sich bullishe Divergenzen gebildet, was auf eine Verbesserung der technischen Indikation hindeutet. Dies könnte auf eine mittelfristige Trendwende hinweisen, jedoch sollten Anleger auf prozyklische Signale warten, bevor sie investieren.

Insgesamt fehlt es der Evotec-Aktie derzeit an Kaufinteresse, was die Gefahr eines weiteren Rückgangs birgt. Anleger sollten bis zur Veröffentlichung des Halbjahresberichts am 14. August abwarten, um klare Signale für einen möglichen Einstieg zu erhalten. Ein Long-Einstieg erscheint momentan nicht ratsam, während ein Unterschreiten der Unterstützung bei 8,50 Euro für einen Short-Einstieg genutzt werden könnte. Die Unsicherheit bleibt hoch, und die Marktteilnehmer sind gespannt auf die kommenden Entwicklungen.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 8,73EUR auf Lang & Schwarz (31. Juli 2024, 23:00 Uhr) gehandelt.