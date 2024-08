BASF enttäuscht mit Q2-Zahlen: Analysten optimistisch trotz Herausforderungen

BASF hat in der vergangenen Woche die Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr bis zum 30. Juni veröffentlicht, die die Erwartungen der Analysten nicht erfüllten. Trotz der enttäuschenden Zahlen bleibt der Jahresausblick unverändert, was einige Analysten optimistisch stimmt. UBS-Analyst Samuel Perry hat seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 58 Euro bekräftigt, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 32 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs impliziert. Die Baader Bank sieht das Kursziel bei 50 Euro und hebt hervor, dass die traditionellen Chemiegeschäfte des Unternehmens stark bleiben, trotz schwächerer Ergebnisse im Agrarsektor.

Goldman Sachs hat die BASF-Aktie mit "Neutral" und einem Kursziel von 47 Euro bewertet. Analystin Georgina Fraser merkte an, dass die aktuellen Unternehmenszahlen schwächer als erwartet waren, der bestätigte Ausblick jedoch auf eine mögliche Verbesserung im vierten Quartal hindeutet. Warburg Research hat ebenfalls ein Kursziel von 50 Euro beibehalten, während Deutsche Bank Research die Einstufung auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro unverändert ließ. Analystin Virginie Boucher-Ferte wies auf das enttäuschende operative Ergebnis hin, sieht jedoch weiterhin Risiken in Bezug auf die Markterwartungen.