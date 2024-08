Pfizer überrascht mit Quartalszahlen: Kommt jetzt der Aktienaufschwung?

Pfizer, der US-Pharmariese, hat am Dienstag beeindruckende Quartalszahlen veröffentlicht und seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben, was die Frage aufwirft, ob die Aktie nun einen Aufschwung erleben wird. Nach zwei Jahren mit rückläufigen Geschäftszahlen, bedingt durch die sinkende Nachfrage nach COVID-19-Produkten, zeigt das Unternehmen Anzeichen einer Erholung. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Prozent auf 13,3 Milliarden US-Dollar, was die Erwartungen der Analysten übertraf, die mit einem Umsatzrückgang gerechnet hatten. Ohne die COVID-19-Präparate Comirnaty und Paxlovid betrug das Umsatzwachstum sogar 14 Prozent, was Pfizer im Vergleich zu wachstumsstärkeren Wettbewerbern konkurrenzfähig macht.

Allerdings fiel der bereinigte Gewinn je Aktie mit 0,60 US-Dollar unter das Vorjahresniveau von 0,67 US-Dollar, was einem Rückgang von 11 Prozent im Nettoertrag auf 3,4 Milliarden US-Dollar entspricht. Nach GAAP-Rechnungslegung betrug der Gewinn lediglich 41 Millionen US-Dollar, was einen dramatischen Rückgang von 98 Prozent darstellt, hauptsächlich aufgrund von Abschreibungen und Wertminderungen.