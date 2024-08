Fresenius Medical Care: Aktienkurs stürzt nach gesenkten Wachstumsprognosen!

Fresenius Medical Care (FMC), ein führender Anbieter im Bereich der Medizintechnik und Dialyse, hat seine Wachstumsprognosen für den US-Markt nach unten korrigiert, was zu einem deutlichen Rückgang des Aktienkurses führte. Am Dienstag fiel die Aktie um bis zu 9 Prozent und erreichte damit den tiefsten Stand seit Anfang März. Der Kurs lag zuletzt bei etwa 34 Euro, was einem Minus von fast 6 Prozent entspricht.

Im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal bestätigte FMC seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024, rechnet jedoch nun mit einem Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Das operative Ergebnis soll im mittleren bis hohen zweistelligen Prozentbereich steigen. Diese Prognosen entsprechen weitgehend den Erwartungen der Analysten, sodass keine größeren Anpassungen der Gruppenschätzungen zu erwarten sind.