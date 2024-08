TeamViewer überrascht mit starken Quartalszahlen – Aktien steigen um 8%

Die Marktreaktion auf die Quartalszahlen von TeamViewer war äußerst positiv, was sich in einem Anstieg der Aktien um fast 8 Prozent auf 11,86 Euro auf Tradegate niederschlug. Dies markiert eine Abkehr von dem Abwärtstrend, der im März begann. Analyst Wassachon Udomsilpa von der Bank RBC bezeichnete die Ergebnisse als solide und über den Markterwartungen liegend, insbesondere die Rechnungsstellungen, die um 3 Prozent über den Prognosen lagen.

Im zweiten Quartal 2024 erzielte TeamViewer einen Umsatz von 164,1 Millionen Euro, was einem Anstieg von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Währungsbereinigt betrug das Wachstum sogar 9 Prozent. Das bereinigte EBITDA stieg auf 67,5 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 41 Prozent entspricht. Besonders hervorzuheben ist das Enterprise-Geschäft, das um 19 Prozent wuchs und eine Net Retention Rate (NRR) von 116 Prozent erreichte. Auch die Billings im Enterprise-Segment stiegen um 29 Prozent, was auf eine starke Nachfrage und neue Kunden hinweist.