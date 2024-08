Führungswechsel bei CompuGroup: Daniel Gotthardt wird neuer CEO!

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, ein führender Anbieter von Softwarelösungen für Arztpraxen und Kliniken, hat eine bedeutende Veränderung in der Unternehmensführung angekündigt. Michael Rauch, der seit Mai 2023 als CEO tätig ist, wird seinen Vertrag vorzeitig zum 31. August 2024 beenden, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Die Entscheidung wurde im besten gegenseitigen Einvernehmen getroffen. Ab dem 1. September 2024 wird Daniel Gotthardt, der Sohn des Unternehmensgründers, die Position des CEO übernehmen.

Daniel Gotthardt bringt eine umfassende medizinische und unternehmerische Expertise mit. Nach seinem Medizinstudium in Heidelberg und einer Promotion am Max-Planck-Institut war er 13 Jahre am Universitätsklinikum Heidelberg tätig, zuletzt als geschäftsführender Oberarzt. Zudem war er Geschäftsführer der Mediteo GmbH und hat verschiedene Positionen in der Gotthardt Healthgroup AG innegehabt. Seit Anfang 2023 ist er Senior Vice President und Chief Medical Officer bei Compugroup. Seine Ernennung zum CEO markiert einen strategischen Schritt, da er als Mediziner die inhaltliche Ausrichtung und Kundenorientierung des Unternehmens weiter stärken soll.

Gotthardt betonte, dass die Herausforderungen im Gesundheitswesen zunehmen und die CGM als innovativer Partner für ihre Kunden agieren muss. Er plant, den Fokus auf datengestützte und KI-gestützte Lösungen zu legen, um die Effizienz im Gesundheitswesen zu verbessern und sicherzustellen, dass medizinische Informationen jederzeit verfügbar sind.

Zusätzlich hat Compugroup Ulf Hönick als neuen Geschäftsführer für das Apothekengeschäft gewonnen. Hönick bringt umfangreiche Erfahrung in der Digitalisierung des Gesundheitswesens mit und wird die Erfolgsgeschichte von CGM Lauer weiter vorantreiben.

Insgesamt zeigt der Führungswechsel bei Compugroup, dass das Unternehmen bestrebt ist, sich den Herausforderungen des digitalen Gesundheitsmarktes proaktiv zu stellen und gleichzeitig seine Marktposition zu festigen.

Die CompuGroup Medical Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 16,15EUR auf Lang & Schwarz (31. Juli 2024, 23:00 Uhr) gehandelt.