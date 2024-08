Endor AG stellt Insolvenzantrag: Sanierungsversuch gescheitert!

In den Wochen vor dem Insolvenzantrag fanden Verhandlungen mit dem Mehrheitsaktionär über eine finanzielle Sanierung statt, die jedoch aufgrund unrealistischer Forderungen abgebrochen werden mussten. Der strategische Investor CORSAIR zog daraufhin seine Unterstützung zurück und stellte die Zahlungen aus einer Brückenfinanzierung ein, was die Sanierung weiter erschwerte. Auch die kreditgebenden Banken lehnten eine weitere Finanzierung ab, was zur endgültigen Zahlungsunfähigkeit führte.

Der Vorstand der Endor AG bedauert, dass die Verhandlungen mit CORSAIR nicht erfolgreich waren, und hat nun einen ergebnisoffenen Prozess zur Rettung des Unternehmens im Rahmen des Insolvenzverfahrens initiiert. Ziel ist es, das Unternehmen zu sanieren und die Arbeitsplätze am Standort Landshut zu sichern. Der Vorstand zeigt sich optimistisch, dass ein Investor gefunden werden kann, und geht davon aus, dass CORSAIR weiterhin an einer Übernahme interessiert ist.

Trotz der Insolvenzanmeldung wird der Geschäftsbetrieb der Endor AG uneingeschränkt fortgeführt. Der Verkauf sowie der Garantie- und Reparaturservice bleiben aktiv, und Kunden können weiterhin Treiber- und Software-Updates erhalten. CEO Andres Ruff äußerte Dankbarkeit für das Vertrauen der Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner und betonte die Entschlossenheit, die Restrukturierung fortzusetzen und gestärkt aus der Krise hervorzugehen.

Die Ursachen für die Unternehmenskrise sieht der Vorstand in mehreren Fehlentscheidungen des Managements in den vergangenen Jahren, darunter überdimensionierte Investitionen in die Firmenzentrale und fehlerhafte Warenbestellungen, die zu hohen Abschreibungen führten. Die Schulden der Endor AG haben sich auf über 95 Millionen Euro summiert, während der Jahresumsatz bei etwa 100 Millionen Euro liegt, was die Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit erklärt.

Die ENDOR Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -53,72 % und einem Kurs von 0,199EUR auf München (31. Juli 2024, 21:33 Uhr) gehandelt.