McDonald's verzeichnet ersten Umsatzrückgang seit 4 Jahren – Was nun?

Im zweiten Quartal 2023 hat der US-Fastfood-Konzern McDonald's einen Umsatzrückgang von 6,50 auf 6,49 Milliarden US-Dollar (6,0 Milliarden Euro) verzeichnet. Dies ist der erste Rückgang seit fast vier Jahren und steht im Kontext knapper Verbraucherbudgets. Die veröffentlichten Zahlen übertrafen nicht die Erwartungen der Analysten, die ein leichtes Umsatzwachstum prognostiziert hatten. Alle geografischen Segmente des Unternehmens meldeten auf vergleichbarer Basis Umsatzeinbußen, was das erste Mal seit dem vierten Quartal 2020 ist.

Das operative Ergebnis fiel um etwa 6 Prozent auf 2,92 Milliarden Dollar, während der Nettogewinn mit 2,02 Milliarden Dollar um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sank. Trotz dieser negativen Entwicklungen reagierten die Anleger positiv auf die Aktie, die kurz nach Handelsstart an der New York Stock Exchange um 4 Prozent auf etwa 262 US-Dollar stieg. Dennoch hat McDonald's seit Jahresbeginn rund 11 Prozent an Börsenwert verloren.