LAIQON AG und meine Volksbank: Strategische Partnerschaft für Vermögensverwaltung

Die LAIQON AG hat am 30. Juli 2024 einen Letter of Intent (LoI) mit der meine Volksbank Raiffeisenbank eG (mVBRB) unterzeichnet, um die bestehende Partnerschaft im Bereich der individuellen Vermögensverwaltung zu vertiefen. Im Rahmen dieser Vereinbarung plant die mVBRB, sich mit 25% an der BV Bayerische Vermögen GmbH (BV GmbH) zu beteiligen. Diese Gesellschaft bündelt die Wealth Management-Aktivitäten des LAIQON-Konzerns und bietet eine umfassende Betreuung für gehobene Privatkunden an.

Die BV GmbH betreut derzeit rund 2.400 Kunden und verwaltet ein Vermögen von etwa 1,55 Milliarden Euro. Diese Summe umfasst auch die Hamburger Vermögensverwaltung Lange Assets & Consulting GmbH, deren Integration in die BV GmbH kürzlich eingeleitet wurde. Die mVBRB, die größte Volks- und Raiffeisenbank in Bayern, hat bereits eine bedeutende Rolle im LAIQON-Konzern inne, da sie 75% an der gemeinsamen meine Bayerische Vermögen GmbH hält.