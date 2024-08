MLP SE übertrifft Erwartungen: EBIT-Anstieg von 135 % im Q2 2024!

Am 30. Juli 2024 veröffentlichte die MLP SE ihre vorläufigen Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2024, die deutlich über den Erwartungen lagen. Das Unternehmen erzielte ein EBIT von rund 12 Millionen Euro, was einem Anstieg von 135 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Für das erste Halbjahr 2024 summiert sich das EBIT auf etwa 49 Millionen Euro, was ebenfalls eine Steigerung von 31 % im Jahresvergleich darstellt. Die positiven Ergebnisse sind vor allem auf die Erhöhung der leistungsabhängigen Vergütungen und die anhaltend starken Erträge aus dem Zinsgeschäft zurückzuführen.

Ein wesentlicher Faktor für den Anstieg der leistungsabhängigen Vergütungen war die Übertreffung der Hochwasserzeichen (HWM) und der Hürdenraten einiger Fonds der FERI-Gruppe, was zu geschätzten 4,2 Millionen Euro an Performance Fees im zweiten Quartal führte. Zudem wird ein Anstieg des verwalteten Vermögens (AuM) auf 60,5 Milliarden Euro erwartet, was eine Steigerung von 7 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Diese Entwicklung bietet MLP eine solide Basis für wiederkehrende Einnahmen und sollte die Rentabilität im Vermögensmanagement weiter steigern.