Encavis AG: Analysten senken Kursziel – Delisting droht nach KKR-Übernahme!

Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktien der Encavis AG, einem Betreiber von Wind- und Solarparks, auf "Sell" herabgestuft. Diese Entscheidung basiert auf der hohen Akzeptanz der Übernahmeofferte durch den US-Finanzinvestor KKR, was ein bevorstehendes Delisting von der Börse wahrscheinlich macht. Analyst Jan Bauer senkte das Kursziel auf 17,50 Euro, was dem Niveau der Offerte entspricht.

In einem aktuellen Zwischenbericht hat Encavis vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht, die unter den Werten des Vorjahres liegen. Der Umsatz und das operative Ergebnis sind deutlich gesunken, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist. Die Strompreise lagen im ersten Halbjahr 2024 im Durchschnitt über 33% unter den Preisen des Vorjahres, was zu einem Umsatzrückgang von etwa 12 Millionen Euro führte. Zudem gab es negative Volumeneffekte, die den Umsatz um weitere 10 Millionen Euro drückten. Die Stromproduktion fiel von 1.734 Gigawattstunden (GWh) im ersten Halbjahr 2023 auf 1.656 GWh im Jahr 2024, was einem Rückgang von 4,5% entspricht. Hauptursachen sind wetterbedingte Abregelungen in spanischen Solarparks und eine geringere Windausbeute in den meisten Märkten.