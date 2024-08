Borussia Dortmund: Moukoko-Zukunft ungewiss – Transfers im Anmarsch!

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat auf die jüngsten Vorwürfe des Beraters von Youssoufa Moukoko reagiert und eine Eskalation vermieden. In einem Interview mit den "Ruhr Nachrichten" erklärte Kehl, dass die öffentlichen Aussagen zur Kenntnis genommen wurden, jedoch interne Gespräche mit der Spielerseite weiterhin vertraulich behandelt werden. Der Berater hatte angedeutet, dass der 19-jährige Stürmer möglicherweise bald den Verein wechseln könnte, da ihm vor seiner Verpflichtung Versprechungen gemacht wurden, die nicht eingehalten wurden. Moukoko sei vor allem daran interessiert, zu spielen und sich weiterzuentwickeln. Kehl äußerte sich jedoch nicht konkret zur Zukunft des Spielers.

Parallel dazu steht Borussia Dortmund laut Berichten von Sky vor der Verpflichtung des Außenverteidigers Yan Couto von Manchester City. Der Transfer soll auf Leihbasis erfolgen, mit einer anschließenden Kaufpflicht. Couto, der zuletzt für Girona in Spanien spielte, wird voraussichtlich in den kommenden Tagen in die Schweiz reisen, um sich dem Team anzuschließen.

Zusätzlich wird berichtet, dass der Wechsel von Pascal Groß von Brighton & Hove Albion zu Borussia Dortmund kurz vor dem Abschluss steht. Der 33-jährige Mittelfeldspieler soll zwischen sieben und zehn Millionen Euro kosten, zuzüglich möglicher Boni. Der Medizincheck soll zeitnah erfolgen, möglicherweise im Trainingslager in Bad Ragaz. Groß kehrt nach sieben Jahren in der Premier League in die Bundesliga zurück, wo er zuvor für den FC Ingolstadt spielte.

Insgesamt zeigt sich, dass Borussia Dortmund aktiv auf dem Transfermarkt tätig ist, um den Kader für die kommende Saison zu verstärken. Die Diskussionen um Moukoko und die bevorstehenden Transfers von Couto und Groß könnten entscheidend für die sportliche Zukunft des Vereins sein.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 3,648EUR auf Lang & Schwarz (31. Juli 2024, 22:58 Uhr) gehandelt.