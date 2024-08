Covestro senkt Gewinnprognose: Aktien fallen, Übernahme bleibt ungewiss!

Covestro, der deutsche Kunststoffkonzern, hat seine Gewinnprognose für 2024 gesenkt, was zu einem Rückgang der Aktienkurse um 1,6 Prozent auf etwa 53 Euro im vorbörslichen Handel führte. Analysten zeigen sich besorgt über die aktuelle Marktentwicklung, insbesondere in der Automobilindustrie, die für Covestro von großer Bedeutung ist. Der Konzern rechnet nun mit einem EBITDA zwischen 1 und 1,4 Milliarden Euro, was eine Reduzierung der ursprünglichen Schätzung von bis zu 1,6 Milliarden Euro darstellt. Diese Anpassung spiegelt die anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen wider, die durch schwache Wachstumsimpulse in der globalen Wirtschaft und sinkende Verkaufspreise bedingt sind.

Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro auf "Add" belassen, jedoch die Hoffnungen auf einen Übernahmepreis von 65 Euro je Aktie gedämpft. Analyst Konstantin Wiechert hält nun einen realistischeren Preis von 62 Euro für wahrscheinlicher. Covestro befindet sich in Übernahmegesprächen mit dem Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), die seit Juni konkretisiert werden. Adnoc hat ein Angebot von rund 11,7 Milliarden Euro unterbreitet, was 62 Euro je Aktie entspricht. Trotz der gesenkten Gewinnprognose bleibt die Hoffnung auf eine Einigung bestehen, auch wenn die Unsicherheit über den endgültigen Übernahmepreis zunimmt.