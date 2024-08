AUTO1 Group: Rekordwachstum und neue Prognosen für 2024!

Die AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen, hat am 31. Juli 2024 beeindruckende Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete ein zweistelliges Wachstum und erreichte sowohl den höchsten Bruttogewinn als auch das höchste bereinigte EBITDA in seiner Geschichte. Der Absatz stieg um 17 % auf 166.292 Fahrzeuge, während der Umsatz um 13 % auf 1,52 Milliarden Euro anstieg. Der Bruttogewinn betrug 173,3 Millionen Euro, was einem Anstieg von 36 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Das bereinigte EBITDA erreichte 20,7 Millionen Euro, eine Verbesserung um 35,6 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem das Unternehmen noch einen operativen Verlust von fast 15 Millionen Euro verzeichnet hatte. Der CEO Christian Bertermann äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung und betonte die gestiegene Nachfrage sowohl von Privatkunden als auch von professionellen Händlern. CFO Markus Boser hob die starke finanzielle Position des Unternehmens hervor und kündigte eine erfolgreiche öffentliche Verbriefung deutscher Ratenkaufverträge an, die einen wichtigen Meilenstein im Captive Finance Geschäft darstellt.