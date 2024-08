Revolution im Reifenmarkt: Pyrum und Continental setzen auf Recycling!

Die Pyrum Innovations AG hat am 30. Juli 2024 einen bedeutenden Rahmenvertrag mit Continental über die langfristige Abnahme von recovered Carbon Black (rCB) unterzeichnet. Dieser Vertrag sieht die Lieferung von rCB für mindestens zwei Pyrum-Werke über einen Zeitraum von zehn Jahren vor. Continental wird zudem Pyrum mit Altreifen versorgen und hat sich bereit erklärt, eine Vorauszahlung für zukünftige rCB-Lieferungen zu leisten.

Pascal Klein, CEO von Pyrum, bezeichnete die Zusammenarbeit mit Continental als einen entscheidenden Schritt, um rCB in der Serienproduktion von Pkw-Reifen zu integrieren. Im Rahmen einer Entwicklungspartnerschaft arbeiten beide Unternehmen kontinuierlich an der Verbesserung des rCB, das bereits in neu produzierten Gabelstaplerreifen im Continental-Werk in Korbach verwendet wird. Jorge Almeida, Leiter Nachhaltigkeit im Reifenbereich von Continental, betonte die wachsende Bedeutung recycelter Rohstoffe in der Reifenproduktion und die Notwendigkeit, den Lebenszyklus von Materialien zu verlängern.