Indus Holding senkt Prognosen: Umsatz und EBIT unter Druck – Analysten optimistisch!

Die Indus Holding AG, ein im SDax notierter Beteiligungskonzern, hat aufgrund der anhaltend schwachen Wirtschaftslage ihre Jahresziele für 2024 gesenkt. Am Mittwoch gab das Unternehmen bekannt, dass der Umsatz nun zwischen 1,70 und 1,80 Milliarden Euro erwartet wird, was eine Reduktion gegenüber der vorherigen Prognose von 1,85 bis 1,95 Milliarden Euro darstellt. Auch das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wird voraussichtlich nur zwischen 125 und 145 Millionen Euro liegen, anstelle der zuvor prognostizierten 145 bis 165 Millionen Euro. Diese Anpassungen spiegeln die anhaltenden Herausforderungen wider, mit denen die Unternehmen der Indus Holding konfrontiert sind, insbesondere in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld.

Trotz dieser negativen Anpassungen lagen die Ergebnisse des ersten Halbjahres im Rahmen der Markterwartungen. Der Aktienkurs von Indus reagierte zunächst negativ, erholte sich jedoch schnell und notierte zuletzt 0,6 Prozent im Plus. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von knapp 150 Millionen Euro.