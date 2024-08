Vertrag bis 2053: DHL und Flughafen Leipzig/Halle setzen auf Zukunft!

DHL-Vorstandsvorsitzender Tobias Meyer äußerte sich positiv zur Vertragsverlängerung, da sie Planungssicherheit und die Möglichkeit weiterer Investitionen am Standort mit sich bringe. Trotz höherer Entgelte, die DHL im Rahmen des neuen Vertrages zahlen wird, sei das Ergebnis wirtschaftlich tragfähig. Der alte Vertrag, der bis 2038 gültig war, bot DHL vor 20 Jahren attraktive Konditionen, während der neue Vertrag nun für den Flughafenbetreiber bessere Bedingungen schaffen soll.

Die Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG) und die Deutsche Post-Tochter DHL haben ihren Vertrag für das Frachtzentrum am Flughafen Leipzig/Halle vorzeitig bis 2053 verlängert. Dies wurde von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer bei der Vertragsunterzeichnung verkündet. Die langfristige Partnerschaft soll Sachsen eine führende Rolle im internationalen Handel sichern und den Logistikstandort Leipzig weiter stärken. Kretschmer bezeichnete das DHL-Drehkreuz als Teil der sächsischen Erfolgsgeschichte, die in nur 16 Jahren zu einem der weltweit bedeutendsten Luftfrachtzentren gewachsen ist.

Laut Meyer wird DHL künftig etwa 20 Prozent mehr zahlen als im vorherigen Vertrag, der MFAG bislang rund 61 Millionen Euro pro Jahr einbrachte. Der neue Vertrag beinhaltet auch eine Anpassung der Nachtflugkomponente, wobei keine detaillierten Informationen zu den genauen Änderungen veröffentlicht wurden. Die sächsische Linksfraktion kritisierte die mangelnde Transparenz der Staatsregierung und forderte eine Sondersitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses, um die Vereinbarungen zu Gebühren und Zuschlägen offenzulegen. Marco Böhme, mobilitätspolitischer Sprecher der Linksfraktion, wies darauf hin, dass die Flughafen-AG seit Jahren hohe Verluste schreibe und die Steuerzahler weiterhin zur Kasse gebeten werden könnten.

Parallel zu diesen Entwicklungen kam es am Flughafen Leipzig/Halle zu Protesten von Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation", die den Frachtflugbetrieb für mehrere Stunden störten. Die Aktivisten forderten ein Umdenken in der Luftverkehrspolitik und kritisierten den geplanten Ausbau der Flughafen-Kapazitäten. Die Protestaktion führte zu einer vorübergehenden Einstellung des Frachtflugbetriebs und wurde von der Bundespolizei als unberechtigter Aufenthalt im Sicherheitsbereich und Eingriff in den Luftverkehr geahndet.

Insgesamt zeigt die Vertragsverlängerung zwischen MFAG und DHL sowohl Chancen für die wirtschaftliche Entwicklung des Standorts als auch Herausforderungen im Hinblick auf Transparenz und Umweltbelange.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 41,06EUR auf Lang & Schwarz (01. August 2024, 07:44 Uhr) gehandelt.