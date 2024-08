Euro-Kurs stabil: Anleger warten auf Fed-Entscheidungen und Inflationsdaten

Am Montag blieb der Euro-Kurs nahezu unverändert und wurde am Morgen bei 1,0845 US-Dollar gehandelt, was einen leichten Rückgang im Vergleich zum Freitagabend darstellt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0860 Dollar festgelegt. Der Markt zeigte sich zu Wochenbeginn impulsarm, da keine bedeutenden Konjunkturdaten zur Verfügung standen, die Anleger hätten nutzen können. Die Zurückhaltung der Investoren ist vor dem Hintergrund wichtiger anstehender Daten und Zinsentscheidungen zu verstehen, die im Laufe der Woche für Bewegung am Devisenmarkt sorgen könnten.

Im weiteren Verlauf des Montags bewegte sich der Euro im US-Handel kaum und wurde gegen Ende des Handels bei 1,0820 Dollar gehandelt. Die Unsicherheit an den Märkten bleibt hoch, insbesondere aufgrund des Präsidentschaftswahlkampfs in den USA und der bevorstehenden geldpolitischen Entscheidungen der Fed.

Am Mittwochvormittag notierte der Euro bei 1,0818 US-Dollar, was dem Niveau vom Vortag entspricht. Die Anleger warteten gespannt auf die geldpolitischen Entscheidungen der Fed, die am Abend veröffentlicht werden sollten. Während eine Bestätigung der Leitzinsen erwartet wird, wird auch auf mögliche Signale für Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf geachtet. Die Finanzmärkte rechnen mittlerweile mit zwei Zinssenkungen in diesem Jahr, was durch die jüngsten Verbraucherpreisdaten unterstützt wird.

Nach der Bekanntgabe der Fed, dass die Zinsen unverändert bleiben, erlebte der Euro einen Anstieg auf 1,0830 US-Dollar. Die Fed signalisierte vorsichtige Hinweise auf eine mögliche Zinssenkung, was die Marktteilnehmer optimistisch stimmt. In der Eurozone hingegen stiegen die Inflationsdaten im Juli überraschend an, was tendenziell gegen eine baldige Leitzinssenkung durch die EZB spricht. Die kommenden Daten im August könnten entscheidend für die geldpolitischen Entscheidungen der EZB sein.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 1,083USD auf Forex (01. August 2024, 07:45 Uhr) gehandelt.