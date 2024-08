Vossloh übernimmt Sateba: Strategische Expansion im Schienenverkehr für 450 Mio. €

Die Vossloh Aktiengesellschaft, ein führender Anbieter im Bereich Schienen- und Verkehrstechnik, plant die Erweiterung ihres Produktportfolios in Europa durch den Erwerb des französischen Betonschwellenspezialisten Sateba. Die Vereinbarung wurde mit TowerBrook Capital Partners L.P. unterzeichnet und sieht einen Kaufpreis von voraussichtlich 450 Millionen Euro vor. Sateba, mit Hauptsitz in Paris, ist einer der führenden Hersteller von Betonschwellen in Europa und hat in den letzten Jahren sein Portfolio um weitere Bahninfrastrukturkomponenten erweitert. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.120 Mitarbeiter und betreibt 19 Produktionsstandorte in zehn europäischen Ländern, mit einer jährlichen Produktionskapazität von etwa vier Millionen Gleis- und Weichenschwellen.

Vossloh erwartet, dass die Übernahme von Sateba nicht nur das Produktangebot in Europa erweitert, sondern auch die Systemkompetenz im Bereich Schienenfahrweg stärkt. Dies ist entscheidend, um den Kunden maßgeschneiderte und innovative Lösungen anzubieten, die die Verfügbarkeit von Schienenstrecken erhöhen. Sateba hat sich als wichtiger Partner von Vossloh in den Bereichen Weichen und Befestigungssysteme etabliert und wird nach der Integration in das Geschäftsfeld Tie Technologies zu einem der weltweit führenden Hersteller von Betonschwellen mit einem jährlichen Umsatz von über 500 Millionen Euro.

Die Transaktion wird durch eine Brückenfinanzierung sowie ein langfristiges Darlehen finanziert. Vossloh plant zudem, die Finanzierung durch eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts um bis zu 10 % des Grundkapitals zu unterstützen. Der Mehrheitsaktionär hat bereits seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt, an dieser Kapitalerhöhung teilzunehmen. Vossloh strebt an, das Verhältnis von Nettofinanzverschuldung zu EBITDA nach der Transaktion unter 2,75 zu halten.

Der Vollzug der Transaktion hängt von regulatorischen Genehmigungen in mehreren Ländern ab und erfordert einen Konsultationsprozess mit der Arbeitnehmervertretung in Frankreich. Der Abschluss der Übernahme wird für das Frühjahr 2025 erwartet. Vossloh sieht in der Akquisition von Sateba einen wichtigen Schritt zur Umsetzung seiner Unternehmensstrategie und zur Erreichung langfristiger Profitabilitätsziele, einschließlich einer angestrebten EBIT-Marge von über 10 %.

Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 49,15EUR auf Lang & Schwarz (31. Juli 2024, 22:58 Uhr) gehandelt.