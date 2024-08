Deutsche Staatsanleihen im Aufwind: Zinssenkungen und schwache Konjunktur!

Am Montag stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen, was sich in einem Anstieg des Euro-Bund-Futures um 0,24 Prozent auf 133,04 Punkte niederschlug. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,37 Prozent. Diese Entwicklung wurde durch Zinssenkungsphantasien unterstützt, da die US-Notenbank Fed am Mittwoch ihre Zinsentscheidung bekanntgeben wird. Obwohl keine unmittelbare Veränderung der Zinsen erwartet wird, hoffen Marktbeobachter auf Hinweise auf mögliche Zinssenkungen im September. Auch die japanische Notenbank wird am Mittwoch ihre Zinsentscheidung verkünden.

Am Mittwoch setzten die Kursgewinne der deutschen Staatsanleihen ihren Trend fort, wobei der Euro-Bund-Future um 0,20 Prozent auf 133,69 Punkte stieg und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,32 Prozent fiel. Diese positive Entwicklung wurde durch schwache deutsche Konjunkturdaten unterstützt, die bereits am Dienstag die Kurse gestützt hatten. Analysten weisen darauf hin, dass Deutschland weiterhin in einer Schwächephase steckt, ohne klare Wachstumsimpulse. Die Arbeitslosenzahl in Deutschland stieg im Juli stärker als üblich, was die besorgniserregende wirtschaftliche Lage unterstreicht.