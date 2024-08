Knorr-Bremse übertrifft Erwartungen: Umsatzprognose für 2024 angehoben!

Die Knorr-Bremse Aktiengesellschaft hat am 29. Juli 2024 vorläufige Finanzkennzahlen für das zweite Quartal 2024 veröffentlicht und gleichzeitig den Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr angehoben. Für den Zeitraum von April bis Juni 2024 erwartet das Unternehmen Umsatzerlöse von etwa 2,01 Milliarden Euro, was über den Analystenerwartungen von 1,99 Milliarden Euro liegt. Der Auftragseingang wird auf rund 2,13 Milliarden Euro geschätzt, ebenfalls über dem Konsens von 1,97 Milliarden Euro. Das operative EBIT beläuft sich auf etwa 252 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von 12,5 % entspricht und die Erwartungen von 243 Millionen Euro übertrifft.

Trotz belastender Non-cash Einmaleffekte wird ein Periodenergebnis von 144 Millionen Euro erwartet, was zu einem Ergebnis pro Aktie von 0,90 Euro führt. Der Free Cashflow hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf etwa 158 Millionen Euro vervierfacht. Diese Zahlen belegen einen positiven Geschäftsverlauf im zweiten Quartal und übertreffen teilweise die Analystenprognosen.