Fuchs Petrolub: Gewinn steigt trotz Umsatzrückgang – Analysten optimistisch!

Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat im ersten Halbjahr 2023 trotz eines leichten Umsatzrückgangs seinen Gewinn gesteigert. Der operative Gewinn (EBIT) erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent auf 218 Millionen Euro. Dies wurde durch positive Entwicklungen in allen drei Weltregionen – Nord- und Südamerika, Europa sowie Asien – begünstigt. Besonders stark war das Wachstum in Nord- und Südamerika, wo der Gewinn um mehr als ein Fünftel zulegte. Auch das Geschäft in China zeigte eine anhaltende Erholung, was Unternehmenschef Stefan Fuchs hervorhob.

Trotz dieser positiven Gewinnentwicklung sank der Umsatz um drei Prozent auf 1,76 Milliarden Euro. Dieser Rückgang ist auf niedrigere Preise und negative Währungseffekte zurückzuführen. Dennoch konnte Fuchs die Erwartungen der Analysten mit den veröffentlichten Kennzahlen weitgehend erfüllen. Der Gewinn nach Steuern stieg um zehn Prozent auf 155 Millionen Euro.