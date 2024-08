Krones AG: Starkes Wachstum und optimistische Prognosen für 2024!

Die Krones AG hat im ersten Halbjahr 2024 ein starkes Ergebnis erzielt, das durch eine robuste Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen geprägt ist. Der Auftragseingang stieg im zweiten Quartal auf 1.310,2 Millionen Euro, was einem Anstieg von 2,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In den ersten sechs Monaten des Jahres summierte sich der Auftragseingang auf 2.792,9 Millionen Euro, was einem leichten Plus von 0,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Umsatzwachstum beschleunigte sich im zweiten Quartal erheblich auf 16,7 %, nachdem es im ersten Quartal nur 4,0 % betragen hatte. Insgesamt stieg der Umsatz in den ersten sechs Monaten um 10,1 % auf 2.556,1 Millionen Euro, was im Rahmen der Jahresprognose von 9 % bis 13 % liegt. Die EBITDA-Marge verbesserte sich trotz steigender Material- und Personalkosten von 9,5 % im Vorjahr auf 10,0 %.