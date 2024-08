Schock bei Bella Hadid: Adidas-Kampagne sorgt für massive Kontroversen!

Model Bella Hadid hat sich in einer Instagram-Story zu der umstrittenen Werbekampagne des Sportartikelherstellers Adidas geäußert, die für einen Laufschuh, ursprünglich für die Olympischen Spiele 1972 entworfen, wirbt. Hadid zeigte sich schockiert, bestürzt und enttäuscht über die mangelnde Sensibilität, die in die Kampagne eingeflossen sei. Die israelische Regierung hatte kritisiert, dass Hadid, deren Vater Palästinenser ist, als Gesicht der Kampagne ausgewählt wurde. Israel wirft der 27-Jährigen vor, sich in der Vergangenheit antiisraelisch und antisemitisch geäußert zu haben.

Die Olympischen Sommerspiele 1972 in München sind in die Geschichte eingegangen, da palästinensische Terroristen ein Attentat auf die israelische Mannschaft verübten, bei dem elf Athleten und Funktionäre ums Leben kamen. Diese historische Verbindung hat die Kontroversen um die Kampagne weiter angeheizt. In Reaktion auf die öffentliche Kritik kündigte Adidas an, die Kampagne zu überarbeiten. Hadid erklärte, dass sie vor der Veröffentlichung der Kampagne nicht über die historischen Ereignisse informiert war und dass sowohl ihr Team als auch Adidas darüber Bescheid wissen sollten. Sie räumte ein, dass sie selbst mehr hätte recherchieren müssen und betonte, dass sie an der Kampagne nicht teilgenommen hätte, wenn sie über die Hintergründe aufgeklärt worden wäre.

Zusätzlich äußerte Hadid ihre Haltung zu Antisemitismus und betonte, dass sie nicht an Hass in jeglicher Form glaube, auch nicht an Antisemitismus. Diese Aussage könnte als Versuch gewertet werden, sich von den Vorwürfen zu distanzieren und ihre Position zu klären.

Parallel zu dieser Kontroverse hat die Deutsche Bank Research die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Adam Cochrane stellte fest, dass der endgültige Quartalsbericht keine nennenswerten Überraschungen brachte und der im Juli erhöhte Ausblick bestätigt wurde. Dies zeigt, dass trotz der negativen Publicity rund um die Kampagne das Vertrauen in die wirtschaftliche Stabilität von Adidas weiterhin besteht.

Insgesamt verdeutlicht der Vorfall die Herausforderungen, die Marken in der heutigen Zeit bei der Auswahl von Werbegesichtern und der Sensibilität gegenüber historischen und politischen Kontexten haben.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 232,8EUR auf Lang & Schwarz (01. August 2024, 07:38 Uhr) gehandelt.