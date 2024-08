L'Oréal überzeugt im Q2 2023: Umsatz steigt trotz Herausforderungen!

Der französische Kosmetikkonzern L'Oréal zeigt sich im zweiten Quartal 2023 robust und bleibt auf Wachstumskurs, angetrieben durch eine starke Nachfrage in Europa und Nordamerika. Laut einer Mitteilung des Unternehmens stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 Prozent auf etwa 10,88 Milliarden Euro. Diese Zahl übertraf die Erwartungen der Analysten, die mit einem moderateren Anstieg gerechnet hatten.

Die positiven Entwicklungen in den meisten Regionen der Welt konnten einen Umsatzrückgang in Nordasien, insbesondere in China und Südkorea, mehr als ausgleichen. Dies zeigt, dass L'Oréal in der Lage ist, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen und von der globalen Nachfrage zu profitieren. Bereinigt um Währungseffekte sowie den Kauf und Verkauf von Unternehmensanteilen verzeichnete L'Oréal einen organischen Umsatzanstieg von 5,3 Prozent. Diese Zahl fiel jedoch hinter die Erwartungen der Analysten zurück, die mit einem stärkeren Wachstum gerechnet hatten.